Летяща Веро с нов рекорд и първи диамант в своята кариера

Одри Веро донесе голяма радост на публиката по трибуните във финалния турнир от Диамантената лига в Цюрих, след като на родна земя спечели първия си диамантен трофей. Веро се наложи в бягането на 800 метра, като постави и нов национален рекорд на Швейцария от 1:55.91 минути. Така само за седмица младата швейцарка два пъти подобри рекорда на страната си.

Британката Джорджа Хънтър Бел единствена опита да се бори с Веро за първото място, но дори силният финален спринт не беше достатъчен за победа. Все пак тя подобри личното си постижение и завърши втора за 1:55.96 сек. Французойката Анаи Бургоан се нареди трета с личен рекорд от 1:56.97 мин.

“Наистина е лудост. Магия е да постигна нов национален рекорд. Подобрих го толкова много. Преди десет дни беше 1:57, а сега е 1:55. Чух публиката да ме аплодира толкова силно, това ми даде много енергия. Публиката ме окуражаваше много. Видях синята линия на първите си 400 метра, но на вторите 400 метра вече не я забелязах.

След последното ми състезание спах много. Сега за Световното първенство бих казала, че всички надежди са оправдани. Сега дори се надявам малко повече на медал. Планът ми беше да бъда първа или втора след пейсмейкъра и когато видях, че никой не мина зад пейсмейкъра, поех водачеството зад него. Беше толкова шумно и имаше толкова много швейцарски знамена, което помогна много. Сега ще намаля ритъма, но разбира се, ще поддържам формата си. Условията бяха идеални, времето също, беше магия, невероятно. Не бих си помислила, че мога да бъда тук в началото на сезона”, сподели щастливата Веро след победата си пред родна публика.

Снимки: Gettyimages