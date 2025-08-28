Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Летяща Веро с нов рекорд и първи диамант в своята кариера

Летяща Веро с нов рекорд и първи диамант в своята кариера

  • 28 авг 2025 | 23:19
  • 254
  • 0
Летяща Веро с нов рекорд и първи диамант в своята кариера

Одри Веро донесе голяма радост на публиката по трибуните във финалния турнир от Диамантената лига в Цюрих, след като на родна земя спечели първия си диамантен трофей. Веро се наложи в бягането на 800 метра, като постави и нов национален рекорд на Швейцария от 1:55.91 минути. Така само за седмица младата швейцарка два пъти подобри рекорда на страната си.

Британката Джорджа Хънтър Бел единствена опита да се бори с Веро за първото място, но дори силният финален спринт не беше достатъчен за победа. Все пак тя подобри личното си постижение и завърши втора за 1:55.96 сек. Французойката Анаи Бургоан се нареди трета с личен рекорд от 1:56.97 мин.

“Наистина е лудост. Магия е да постигна нов национален рекорд. Подобрих го толкова много. Преди десет дни беше 1:57, а сега е 1:55. Чух публиката да ме аплодира толкова силно, това ми даде много енергия. Публиката ме окуражаваше много. Видях синята линия на първите си 400 метра, но на вторите 400 метра вече не я забелязах.

След последното ми състезание спах много. Сега за Световното първенство бих казала, че всички надежди са оправдани. Сега дори се надявам малко повече на медал. Планът ми беше да бъда първа или втора след пейсмейкъра и когато видях, че никой не мина зад пейсмейкъра, поех водачеството зад него. Беше толкова шумно и имаше толкова много швейцарски знамена, което помогна много. Сега ще намаля ритъма, но разбира се, ще поддържам формата си. Условията бяха идеални, времето също, беше магия, невероятно. Не бих си помислила, че мога да бъда тук в началото на сезона”, сподели щастливата Веро след победата си пред родна публика.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Алфред безапелационна на 100 метра в Цюрих

Алфред безапелационна на 100 метра в Цюрих

  • 28 авг 2025 | 21:51
  • 1506
  • 0
Коулман грабна диаманта на 100 метра, Валаза се контузи

Коулман грабна диаманта на 100 метра, Валаза се контузи

  • 28 авг 2025 | 21:37
  • 1198
  • 0
Ларос с рекорд и диамантен трофей на 1500 м

Ларос с рекорд и диамантен трофей на 1500 м

  • 28 авг 2025 | 21:16
  • 519
  • 0
Тинч и Нюджънт №1 на 110 м/пр и 100 м/пр във финалния турнир от Диамантената лига

Тинч и Нюджънт №1 на 110 м/пр и 100 м/пр във финалния турнир от Диамантената лига

  • 28 авг 2025 | 20:44
  • 892
  • 0
Насър спечели диаманта на 400 м и подобри 43-годишен рекорд на Кратохвилова

Насър спечели диаманта на 400 м и подобри 43-годишен рекорд на Кратохвилова

  • 28 авг 2025 | 20:12
  • 2565
  • 0
Алекна и Алман с диамантените трофеи на диск

Алекна и Алман с диамантените трофеи на диск

  • 28 авг 2025 | 19:55
  • 612
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

  • 28 авг 2025 | 22:22
  • 164764
  • 916
Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

  • 28 авг 2025 | 23:05
  • 72667
  • 121
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 4057
  • 1
Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

  • 28 авг 2025 | 20:26
  • 49112
  • 41
Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

  • 28 авг 2025 | 23:10
  • 8000
  • 10
Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

  • 28 авг 2025 | 18:30
  • 57490
  • 37