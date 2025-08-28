Насър спечели диаманта на 400 м и подобри 43-годишен рекорд на Кратохвилова

Носителката на световна титла в бягането на 400 метра Салва Аид Насър спечели диамантения трофей при жените за 2025 г., след като беше най-бърза във финалния турнир от веригата в Цюрих тази вечер. Представителката на Бахрейн се наложи с нов рекорд на турнира от 48.70 секунди. Тя прати в историята рекорда на турнира от 48.86 сек, който се държеше от световната рекордьорка Ярмила Кратохвилова от далечната 1982 г.

Олимпийската шампионка Марилейди Паулино остана втора с 49.23 сек, а третото място при жените зае звездата на Норвегия Хенриете Аяегер с нов национален рекорд на Норвегия от 49.49 сек. Общо шест състезателки във финалното бягане слязоха под 50 секунди.

Американецът Джакъри Патерсън спечели диамантения трофей на 400 м при мъжете, след като записа убедителна победа с личен рекорд от 43.85 сек.

Снимки: Imago