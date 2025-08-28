Впечатляващ Вебер спечели диамантения трофей на копие с 6 метра пред олимпийския шампион

Европейският шампион в хвърлянето на копие от Мюнхен 2022 Юлиан Вебер продължава с великолепните си изяви от началото на сезона. Германецът спечели първи диамантен трофей в своята кариера, след като записа личен рекорд и най-добър резултат в света за сезона от 91.51 метра. Вебер стартира надпреварата с 91.37 м, а най-добрия си резултат тази вечер регистрира при второто си излизане в сектора. До днес личният му рекорд беше 91.06 м от по-рано през сезона.

Олимпийският шампион от Токио и настоящ световен първенец Нирадж Чопра завърши втори с повече от 6 метра зад победителя, след като в най-добрия си опит постигна 85.01 м. Кешърн Уолкът допълни тройката с 84.95 м.

В хвърлянето на копие при жените победата и диамантения трофей извоюва гъркинята Елина Ценгко с 64.57 м.

Снимки: Gettyimages