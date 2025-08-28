Популярни
Левски отпада от Европа след кошмарно първо полувреме - на живо от Алкмаар след загубата от АЗ
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Алфред безапелационна на 100 метра в Цюрих

Алфред безапелационна на 100 метра в Цюрих

  • 28 авг 2025 | 21:51
  • 764
  • 0
Олимпийската шампионка на 100 метра от Париж 2024 Джулиън Алфред беше безапелационна за победата във финалния турнир от Диамантената лига в Цюрих тази вечер. Спринтьорката от Сейнт Лусия пресече първа финалната линия за 10.76 секунди (+0.3 м/сек). Втора завърши ямайската надежда Тиа Клейтън с 10.84 сек. Трета във финала финишира Мари-Жозе Та Лу-Смит с 10.92 сек, но тя бяга под протест, тъй като малко по-рано беше дисквалифицирана заради фалстарт.

Четвърта финишира британката Дина Ашър-Смит с 10.94 сек.

Коулман грабна диаманта на 100 метра, Валаза се контузи
Коулман грабна диаманта на 100 метра, Валаза се контузи

“Преодолявам въпросите за контузиите си. Чувствам, че има още работа за вършене. Това е първото ми състезание след пет седмици, така че е като една крачка напред за мен. Не мисля за времето. Бях на път да завърша първата и втората част. Сега работя върху малките неща преди Токио. Имам страхотен отбор и те ми помагат с неща като медийно внимание и натиск. Чувствам, че искам да добавя още едно злато към колекцията си. Сезонът беше дълъг, но най-любимите ми състезания - това е между Лондон и Монако. Когато се сравня сега с началото на сезона, съм много по-здрава от преди, а също и психически. На правилното място съм, където искам да бъда”, каза Алфред след победата си.

Снимки: Gettyimages

