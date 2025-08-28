Алфред безапелационна на 100 метра в Цюрих

Олимпийската шампионка на 100 метра от Париж 2024 Джулиън Алфред беше безапелационна за победата във финалния турнир от Диамантената лига в Цюрих тази вечер. Спринтьорката от Сейнт Лусия пресече първа финалната линия за 10.76 секунди (+0.3 м/сек). Втора завърши ямайската надежда Тиа Клейтън с 10.84 сек. Трета във финала финишира Мари-Жозе Та Лу-Смит с 10.92 сек, но тя бяга под протест, тъй като малко по-рано беше дисквалифицирана заради фалстарт.

Четвърта финишира британката Дина Ашър-Смит с 10.94 сек.

“Преодолявам въпросите за контузиите си. Чувствам, че има още работа за вършене. Това е първото ми състезание след пет седмици, така че е като една крачка напред за мен. Не мисля за времето. Бях на път да завърша първата и втората част. Сега работя върху малките неща преди Токио. Имам страхотен отбор и те ми помагат с неща като медийно внимание и натиск. Чувствам, че искам да добавя още едно злато към колекцията си. Сезонът беше дълъг, но най-любимите ми състезания - това е между Лондон и Монако. Когато се сравня сега с началото на сезона, съм много по-здрава от преди, а също и психически. На правилното място съм, където искам да бъда”, каза Алфред след победата си.

Снимки: Gettyimages