Европейската купа по хвърляния за 2026 г. се завръща в Кипър

През 2026 г. Европейската купа по хвърляния отново ще се проведе в Кипър, като някои от най-добрите атлети в света ще се съберат в Никозия, за да премерят сили преди Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026.

Медалисти от световни първенства като Леонардо Фабри, Бенце Халаш, Мерлин Хумел и Михайло Кохан са част от 287-те атлети, които ще се състезават в кипърската столица на 14 и 15 март.

Тъй като състезанието се провежда в началото на сезона в дисциплините хвърляне, то е идеалният момент за атлетите да направят силна заявка и да покажат намеренията си за предстоящата година.

Фабри обаче вече направи точно това. Въпреки това, европейският шампион в зала от 2017 г. Конрад Буковиецки от Полша също ще се надява да развали партито на Фабри, след като тази година постоянно регистрира хвърляния над 20 метра.

Двамата ще се стремят да се изкачат в класирането и да предизвикат унгареца, но целият топ шест от миналата година също се завръща и ще окаже сериозна съпротива. Сред тях са Владимир Мисливчук от Чехия, Томас Мардал от Норвегия и Ян Шосинан от Франция.

Италианката Сара Фантини, действаща европейска шампионка в хвърлянето на чук, също ще се появи, за да си върне титлата, която спечели през 2023 г.

В същата дисциплина при жените ще участва и най-титулуваната атлетка в историята на състезанието – трикратната световна шампионка и олимпийска златна медалистка Ипси Морено. 45-годишната ветеранка, която преди се състезаваше за Куба, сега ще представя Албания.

Вилагош, двукратната световна шампионка до 20 години и настояща европейска шампионка до 23 години, също ще се завърне в Кипър, за да защити титлата си. 22-годишната сръбкиня има два сребърни медала от европейски първенства за жени и е един от най-вълнуващите млади таланти на континента.

Това ще бъде първата среща между двете през сезона преди очаквания им сблъсък на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026.

Както при мъжете, така и при жените в хвърлянето на диск се очертават много оспорвани надпревари, като много атлети имат потенциала да грабнат победата.

При жените 46-годишната медалистка от световни и олимпийски игри Мелина Робер-Мишон от Франция ще се опита да си върне титлата, която е печелила през 2014, 2016 и 2017 г. В изключително силната конкуренция обаче ще бъдат още бронзовата медалистка от Рим 2024 Лилиана Ка от Португалия, заелата четвърто място на Олимпиадата в Париж 2024 Марике Щайнакер от Германия и класиралата се четвърта на световното в Токио Ванеса Камга от Швеция.

При мъжете са заявени деветима състезатели с лични рекорди над 67 метра, което предвещава непредсказуема битка.

Състезанията при младежите до 23 години също са изпълнени с качествени атлети. Сред участниците са европейският шампион до 18 и до 20 години Михайло Брудин от Украйна в хвърлянето на диск, европейският шампион до 20 години Армин Сабадош от Унгария (чук), германецът Макс Денинг, който има хвърляне над 90 метра (копие), и кипърската рекордьорка и европейска златна медалистка до 20 години Валентина Сава (чук).

Снимки: Gettyimages