  Мансфийлд
  3. Мансфийлд - Арсенал, Артета пуска двама 16-годишни титуляри

Мансфийлд - Арсенал, Артета пуска двама 16-годишни титуляри

  • 7 март 2026 | 13:47
Мансфийлд - Арсенал, Артета пуска двама 16-годишни титуляри

Арсенал гостува на Мансфийлд Таун в сблъсък за класиране на 1/4-финалите на ФА Къп. Късно снощи Ливърпул се превърна в първия отбор, който си осигури място в тази фаза на турнира. “Артилеристите”, които са силно критикувани за представянето си в последните седмици, на практика продължават да се движат по една изключително успешна линия. Те продължават да са водачи в класирането на Премиър лийг, където имат преднина от седем точки, достигнаха до 1/8-финалите в Шампионската лига и в края на март ще се изправят срещу Манчестър Сити във финала за Карабао къп.

Мениджърът на Арсенал Микел Артета прави цели девет промени в своя тим спрямо тези, които започнаха при успеха над Брайтън в средата на седмицата. 16-годишният талант Макс Дауман получава първия си старт след травмата, която го извади от игра за известно време и се превръща в в най-младия играч за лондончани в турнира. Това е първо появяване в титулярния състав и на друг младок - Марли Салмон, който има две включвания от пейката. Кристиан Норгард ще играе като централен бранител, а Кай Хавертц и Леандро Тросар ще помагат на Дауман в средата на терена. Юриент Тимбер, Букайо Сака, Еберечи Езе и Виктор Гьокереш пък са на пейката.

Срещу себе си пък днес те имат Мансфийлд, който се намира едва на 16-ата позиция в Лига 1 и няма победа в девет последователни мача в шампионата, но поднесе изненадата в ФА Къп и до момента успя да отстрани последователно тимове като Шефилд Юнайтед и Бърнли. Мениджърът на тима Найджъл Клъф ще се надява, че е възможно да поднесе още една изключителна сензация в турнира и да се справи с младия състав на Арсенал.

Снимки: Gettyimages

