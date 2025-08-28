Коулман грабна диаманта на 100 метра, Валаза се контузи

Крисчън Коулман спечели диамантения трофей на 100 метра при мъжете за 2025 година. Американецът, който има и световна титла в своята кариера, пресече финалната линия в Цюрих за 9.97 секунди (-0.4 м/сек). Южноафриканецът Акани Симбине беше само със стотна от секундата по-бавен и зае втората позиция. Тройката се оформи от ямаеца Акийм Блейк с 9.99 сек.

Голямата млада надежда на Южна Африка Баянда Валаза се движеше много добре от първи коридор, но 40 метра преди финала получи контузия и завърши бягането на куц крак, а травмата не изглеждаше безобидна. Тази контузия може и да промени плановете на Валаза за участие на Световното първенство в Токио, което започва след 2 седмици.

“Чувството от тази победа е невероятно. Нека продължим да печелим. В Америка имаме пет-шест момчета, които би трябвало да са на финала в Токио, така че ако получа възможност, искам да се прибера с медал. Благодарен съм за тази победа. Смених треньора този сезон. В предишните години слизах като в долина, но сега отново се изкачвам. Чувствам се доста добре. Това състезание означава много”, каза Коулман след победата си в Цюрих.

Снимки: Gettyimages