  2. Милан
  3. Милан преговаря с Челси за Нкунку, личните му условия няма да са проблем

Милан преговаря с Челси за Нкунку, личните му условия няма да са проблем

  • 28 авг 2025 | 10:50
  • 908
  • 0

Милан продължава усилено да търси нов нападател и най-новото възможно име е това на Кристофър Нкунку от Челси.

Както е известно, трансферът на Виктор Бонифейс от Леверкузен в “росонерите” се провали заради незадоволителните медицински прегледи на нигериеца. Същевременно сделката с датския нападател на Спортинг (Лисабон) Конрад Хардер също е в застой.

Така Милан се насочи към 27-годишния нападател на Челси Нкунку. Личните условия на французина не са проблем и вече е договорен контракт за 5 години, като самият играч също има желание да премине при италианците, съобщава ексклузивно трансферният експерт Фабрицио Романо.

По-трудно ще е разбирателство между клубовете, като Челси настояват за постоянен трансфер. Преговорите обаче продължават, като е възможно да се постигне сделка, при която Милан ще плати около 30 млн. евро.

Самият Нкунку бе договорил личните си условия с Байерн (Мюнхен), но нежеланието на баварците да платят за постоянен негов трансфер стопира преминаването му.

Иначе френският нападател се присъедини към Челси през 2023 г. с трансфер от РБ Лайпциг, но бе преследван от редица контузии, особено в първия си сезон в Англия, като така и не можа дa разгърне пълния си потенциал. Все пак обаче през изминалата кампания той вкара 15 гола и даде 5 асистенции в 48 мача за “сините” от Лондон, като имаше сериозен принос за спечелването на Лигата на конференциите, а освен това игра и на Световното клубно първенство. В Премиър лийг обаче Нкунку основно бе резерва и записа едва 910 минути.

Фулъм и Милан преговарят за Чуквуезе
Фулъм и Милан преговарят за Чуквуезе

Челси усилено иска да се раздели с французина и с Николас Джаксън, за да може да привлече Алехандро Гарначо и Чави Симонс.

Снимки: Imago

