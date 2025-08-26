Борусия официално представи Чуквуемека, Челси събра повече от 270 милиона от продажби

Борусия (Дортмунд) официално обяви трансфера на Карни Чуквуемека от Челси. Лондончани ще получат за 21-годишния халф около 24 милиона паунда. Така клубът вече премина границата от 270 милиона паунда от продажби през това лято, изчислява “Скай спортс”.

Чуквуемека през втората половина от миналия сезон игра под наем за “жълто-черните”, като записа 17 мача. Иначе Челси го привлече от Астън Вила през 2022-ра за 20 милиона паунда. Той изигра общо 32 двубоя със синия екип, като отбеляза и два гола.

Чуквуемека подписа с Борусия до юни 2030 година, като отново ще играе на “Сингал Идуна Парк” с №17.

""Чувствам се наистина добре, че сега съм неразделна част от Борусия (Дортмунд). Опознах този клуб, треньора, съотборниците си и феновете през последните няколко месеца и просто съм щастлив, че Борусия (Дортмунд) вече е моят нов футболен дом. Ще дам всичко, за да ни помогна да постигнем целите си като отбор", заяви Чуквуемека.