Ювентус предлага любопитна размяна на Милан

Ювентус търси нов десен халф-бек и се е насочил към Алексис Салемакурс от Милан. Твърди се, че торинци смятат да предложат на "росонерите" размяна на играчи, като са готови да дадат Душан Влахович в замяна на белгиеца.

"Бианконерите" спешно търсят играч за тази позиция. В неделя срещу Парма тази роля беше необичайно заета от Пиер Калуюлю, а на резервната скамейка остана новото попълнение Жоао Марио. Според "Тутоспорт" основната цел за „старата госпожа“ е Салемакерс от Милан, като клубът дори е готов да предложи Влахович в замяна.

От една страна, треньорът на Милан Масимилиано Алегри иска отново да работи с Влахович на „Сан Сиро“, но от друга, не би се разделил лесно със Салемакерс. Освен това дори Ювентус и Милан да постигнат споразумение, което не е сигурно, „росонерите“ ще трябва да убедят Влахович да премине на „Сан Сиро“, като приеме намаление на заплатата си от 12 милиона евро в последната година от договора му в Торино.

Друг вариант за десния фланг на Юве е една от дългогодишните им цели – бившият защитник на Удинезе Науел Молина, който сега играе в Атлетико Мадрид. Според "Гадзета дело Спорт" преговорите между „бианконерите“ и „дюшекчиите“ все още продължават и включват също Нико Гонсалес, който пък е цел на испанския гранд.

Снимки: Gettyimages