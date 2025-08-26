Изглежда, че Леао ще пропусне и следващият двубой на Милан

Популярни
Рафаел Леао продължава да тренира отделно от основната група на Милан и най-вероятно няма да бъде на разположение и за идния мач срещу Лече, който е в петък вечер. На 17 август португалският футболист получи разтежение на десния прасец в двубоя за Купата на Италия срещу Бари, когато вкара гол, но рано-рано беше заменен заради контузията.

По-рано днес Леао изпълняваше индивидуална програма по време на заниманието, което се разчита като ясен знак, че няма да е готов за игра за гостуването след три дни.

През уикенда Милан разочарова с домакинска загуба от Кремонезе. Интересното е, че след месец “росонерите” пак играят срещу Лече, но в турнира за купата.

