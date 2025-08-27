Алегри иска да доведе Рабио в Милан

Популярни
  • 27 авг 2025 | 01:29
  • 52
  • 0
Масимилиано Алегри иска да привлече бившия си колега от Ювентус Адриен Рабио в Милан. Наставникът търси нов полузащитник с характеристиките на французина: някой, който може да носи топката, да напредва и да се включва в атака, за да промени темпото в средата на терена. Именно заради това е готов да отправи оферта за него.

Наполи също е отправил запитване за бившия халф на „бианконерите“, а сега и Милан също е в надпреварата и обмисля да направи ход за французина преди края на трансферния прозорец.

Рабио не влиза в плановете на Роберто Де Дзерби в Марсилия, след сбиване със съотборника си Джонатан Роу. Нападателят вече бе продаден на Болоня, а сега и французинът може да поеме обратно към Серия "А".

Ако Рабио пристигне в Милан, съществува възможност да бъде пожертван Юнус Муса, който да освободи място за французинъ. Но „росонерите“ ще запазят интереса си към Рабио, дори ако трансфер на Муса далеч от „Сан Сиро“ не се осъществи.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Наполи продължава преговорите за Хойлунд

  • 26 авг 2025 | 21:58
  • 1705
  • 3
Вторият кръг на "Карабао Къп" предложи малко изненади

  • 27 авг 2025 | 00:05
  • 5921
  • 0
Страхотни драми в плейофите на Шампионската лига, цели три отбора ще играят за пръв път в турнира на богатите

  • 26 авг 2025 | 23:59
  • 13180
  • 15
Ювентус остана без Камбиазо за дербито с Интер

  • 26 авг 2025 | 21:29
  • 1872
  • 1
Бразилия обяви приятелски мачове с Южна Корея и Япония

  • 26 авг 2025 | 19:41
  • 788
  • 0
Ливърпул с тийнейджър герой, Арсенал и Челси разгромиха съперниците си - това е обзорът на втория кръг в английската Премиър лийг

  • 26 авг 2025 | 18:52
  • 2720
  • 0
Водещи Новини

Глобиха ЦСКА за "гост"-а на таблото, ЦСКА 1948 отнесе санкция заради плакат

  • 26 авг 2025 | 17:32
  • 20241
  • 147
ЦСКА 1948 продаде новоизлюпен национал в Русия

  • 26 авг 2025 | 17:48
  • 25815
  • 26
Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

  • 26 авг 2025 | 16:17
  • 28447
  • 107
Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 13:26
  • 31965
  • 81
Добри новини за Левски преди битката с АЗ Алкмаар

  • 26 авг 2025 | 16:27
  • 16258
  • 11
Страхотни драми в плейофите на Шампионската лига, цели три отбора ще играят за пръв път в турнира на богатите

  • 26 авг 2025 | 23:59
  • 13180
  • 15