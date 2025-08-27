Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Тотнъм ще опита да измъкне трансферна цел на Челси

Тотнъм ще опита да измъкне трансферна цел на Челси

  • 27 авг 2025 | 19:23
  • 506
  • 0
Тотнъм ще опита да измъкне трансферна цел на Челси

След като изпусна няколко трансферни цели, Тотнъм продължава да опитва да се подсили в нападение. Сега лондончани са се насочили към Чави Симонс, който от дълго време е смятан за сигурно ново попълнение на Челси. “Сините” обаче чакат да се разделят с Николас Джаксън или Кристофър Нкунку преди да отправи оферта към РБ Лайпциг.

В Тотнъм са оптимисти, че могат да отмъкнат Симонс, който бе спряган и за Манчестър Сити. “Шпорите” започнаха отлично сезона с две победи в първенството, като втората дойде на “Етихад”. На трансферния пазар обаче те нямаха подобни успехи. Клубът не успя да привлече Моргън Гибс-Уайт, а след това се разминаха с Еберечи Езе, който премина в Арсенал.

Освен към Симонс Тотнъм има интерес и към Магнес Аклиуче от Монако и Нико Пас от Комо. Те преговаряха и с Манчестър Сити за Савиньо, но на този етап изглежда, че този трансфер няма да се осъществи.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Себайос блокира трансфера си в Марсилия, иска само на едно място

Себайос блокира трансфера си в Марсилия, иска само на едно място

  • 27 авг 2025 | 15:56
  • 3958
  • 0
Александър Исак скоро може да се завърне в игра, но не за Нюкасъл

Александър Исак скоро може да се завърне в игра, но не за Нюкасъл

  • 27 авг 2025 | 15:44
  • 3820
  • 1
Силният старт на Екитике в Ливърпул не му донесе място в националния отбор

Силният старт на Екитике в Ливърпул не му донесе място в националния отбор

  • 27 авг 2025 | 15:29
  • 6651
  • 13
Холанд променя името си за националния отбор

Холанд променя името си за националния отбор

  • 27 авг 2025 | 15:04
  • 6002
  • 4
Кристъл Палас договори Пино

Кристъл Палас договори Пино

  • 27 авг 2025 | 14:51
  • 2798
  • 0
Всичко е договорено: Реал Мадрид ще вземе добра сума за резерва

Всичко е договорено: Реал Мадрид ще вземе добра сума за резерва

  • 27 авг 2025 | 14:38
  • 3023
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

  • 27 авг 2025 | 14:17
  • 25597
  • 98
Венци Стефанов: Адски недостойно е!

Венци Стефанов: Адски недостойно е!

  • 27 авг 2025 | 15:37
  • 33935
  • 23
Следете със Sportal.bg битките в първия ден на ЕвроБаскет 2025

Следете със Sportal.bg битките в първия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 27 авг 2025 | 19:48
  • 7433
  • 0
Ден 4 на US Open: Джокович загуби първия сет

Ден 4 на US Open: Джокович загуби първия сет

  • 27 авг 2025 | 20:00
  • 7308
  • 2
ЦСКА се раздели със Сакалиев

ЦСКА се раздели със Сакалиев

  • 27 авг 2025 | 12:40
  • 61021
  • 76
Руи Мота: Очакваме да направим много повече спрямо първия мач

Руи Мота: Очакваме да направим много повече спрямо първия мач

  • 27 авг 2025 | 17:00
  • 5854
  • 6