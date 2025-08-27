Тотнъм ще опита да измъкне трансферна цел на Челси

След като изпусна няколко трансферни цели, Тотнъм продължава да опитва да се подсили в нападение. Сега лондончани са се насочили към Чави Симонс, който от дълго време е смятан за сигурно ново попълнение на Челси. “Сините” обаче чакат да се разделят с Николас Джаксън или Кристофър Нкунку преди да отправи оферта към РБ Лайпциг.
В Тотнъм са оптимисти, че могат да отмъкнат Симонс, който бе спряган и за Манчестър Сити. “Шпорите” започнаха отлично сезона с две победи в първенството, като втората дойде на “Етихад”. На трансферния пазар обаче те нямаха подобни успехи. Клубът не успя да привлече Моргън Гибс-Уайт, а след това се разминаха с Еберечи Езе, който премина в Арсенал.
Освен към Симонс Тотнъм има интерес и към Магнес Аклиуче от Монако и Нико Пас от Комо. Те преговаряха и с Манчестър Сити за Савиньо, но на този етап изглежда, че този трансфер няма да се осъществи.
Снимки: Imago