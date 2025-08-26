Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Бонифейс потвърди защо не подписа с Милан

Бонифейс потвърди защо не подписа с Милан

  • 26 авг 2025 | 15:42
  • 851
  • 0
Бонифейс потвърди защо не подписа с Милан

Нападателят на Байер (Леверкузен) Виктор Бонифейс потвърди, че няма да премине в Милан заради миналите си контузии. Той беше в клуба от “Джузепе Меаца” и премина медицински тестове, но след това италианците се отдръпнаха. Както се предполагаше, това е било заради съмненията на италианците, че Бонифейс не е напълно здрав.

“Трансферът на стана заради миналите ми травми. Имах две такива в дясното коляно, като проблемът с контузиите се проточи във времето”, каза Бонифейс пред нигерийския вестник PUNCH Sports Extra.

При този вариант таранът се завърна в Леверкузен.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Борусия официално представи Чуквуемека, Челси събра повече от 270 милиона от продажби

Борусия официално представи Чуквуемека, Челси събра повече от 270 милиона от продажби

  • 26 авг 2025 | 15:54
  • 446
  • 1
Ван Дайк: Не можем да допускаме по два гола от статични положения

Ван Дайк: Не можем да допускаме по два гола от статични положения

  • 26 авг 2025 | 15:31
  • 747
  • 1
Президентът на Комо: Нико Пас мечтае да се завърне в Реал Мадрид, не е имало оферта от Тотнъм

Президентът на Комо: Нико Пас мечтае да се завърне в Реал Мадрид, не е имало оферта от Тотнъм

  • 26 авг 2025 | 15:17
  • 562
  • 0
Фиорентина започна преговори с Линдельоф и бивш играч на Ювентус

Фиорентина започна преговори с Линдельоф и бивш играч на Ювентус

  • 26 авг 2025 | 14:49
  • 1014
  • 0
Арсенал се разбра с Инкапие, иска го под наем със задължителна опция

Арсенал се разбра с Инкапие, иска го под наем със задължителна опция

  • 26 авг 2025 | 14:49
  • 913
  • 0
Новият герой на Ливърпул: Преливам от адреналин, искам да докажа, че съм надраснал възрастта ми

Новият герой на Ливърпул: Преливам от адреналин, искам да докажа, че съм надраснал възрастта ми

  • 26 авг 2025 | 13:21
  • 2166
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес говори за шансовете на Левски в Алкмаар

Веласкес говори за шансовете на Левски в Алкмаар

  • 26 авг 2025 | 16:17
  • 3800
  • 8
Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 13:26
  • 14907
  • 39
Пропада ли трансферът на Матей Казийски в България? Тренто го иска обратно

Пропада ли трансферът на Матей Казийски в България? Тренто го иска обратно

  • 26 авг 2025 | 14:06
  • 8321
  • 9
Почти не останаха билети за България - Испания

Почти не останаха билети за България - Испания

  • 26 авг 2025 | 14:13
  • 7220
  • 6
Лудогорец продаде халф на шампиона на Мароко

Лудогорец продаде халф на шампиона на Мароко

  • 26 авг 2025 | 12:45
  • 12413
  • 17
Унгарци отказаха рекордна сума от ЦСКА

Унгарци отказаха рекордна сума от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 08:14
  • 31390
  • 58