Бонифейс потвърди защо не подписа с Милан

Нападателят на Байер (Леверкузен) Виктор Бонифейс потвърди, че няма да премине в Милан заради миналите си контузии. Той беше в клуба от “Джузепе Меаца” и премина медицински тестове, но след това италианците се отдръпнаха. Както се предполагаше, това е било заради съмненията на италианците, че Бонифейс не е напълно здрав.

“Трансферът на стана заради миналите ми травми. Имах две такива в дясното коляно, като проблемът с контузиите се проточи във времето”, каза Бонифейс пред нигерийския вестник PUNCH Sports Extra.

При този вариант таранът се завърна в Леверкузен.