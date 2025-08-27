Популярни
  • 27 авг 2025 | 20:26
  • 1450
  • 0
Челси и Ман Юнайтед са много близо до разбирателство за Гарначо

Чесли и Манчестър Юнайтед продължават много активни преговори относно трансфера на Алехандро Гарначо, съобщава Фабрицио Романо. Предложението на лондончани е на стойност между 35 и 40 милиона паунда, като се очаква отговор от страна на “червените дяволи”, които бяха поставили първоначална цена от 50 млн. на аржентинеца. Самият Гарначо постави своя клуб в доста неизгодна ситуация относно преговорите между двата клуба, отказвайки редица други предложения и поставяйки абсолютен приоритет на Челси, което постави “сините” в изгодна позиция.

Челси напредна в преговорите с Манчестър Юнайтед, Гарначо отказал на Байерн
Челси напредна в преговорите с Манчестър Юнайтед, Гарначо отказал на Байерн

Самият Фабрицио Романо заяви на няколко пъти в последните седмици, че сделката със сигурност ще бъде осъществена и е въпрос на време и най-вече на преговори, в които да бъде постигнат компромис с цената на играча. Крилото бе един от силните футболисти на Манчестър Юнайтед през миналия сезон, но след финала в Лига Европа влезе в конфликт с Рубен Аморим, който го извади от състава. В момента Гарначо тренира отделно от основната група и чака да бъде завършена сделката с Челси.

Снимки: Gettyimages

