Темата "Фермин Лопес" е на дневен ред в Челси

  • 26 авг 2025 | 16:31
Атакуващият полузащитник на Барселона Фермин Лопес е актуална тема за Челси. Според каталунския вестник “Спорт” лондончани дори са били отправили оферта от 50 млн. евро, но британското издание “Атлетик” контрира, че за момента единствено се обсъжда възможността за такава.

От финансова гледна точка испанският шампион би имал полза от продажбата за подобна сума, но пък самият футболист държи да остане в клуба. Наставникът Ханзи Флик също преди дни заяви, че би се радвал Фермин да продължи да бъде част от състава му.

22-годишният испанец беше титуляр в първия мач на Барса за сезона в Ла Лига - срещу Майорка, но беше заменен на почивката. После - във втория срещу Леванте - той остана на пейката.

