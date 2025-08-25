Байерн се разбра с Николас Джаксън

Популярни
  • 25 авг 2025 | 19:16
  • 2741
  • 2

Байерн (Мюнхен) е постигнал договорка с нападателя на Челси Николас Джаксън, съобщава “Билд”.

Както е известно, баварците усилено търсят попълнения в атака, тъй като имат твърде малко алтернативи. Според думите на ръководителите в Байерн германските шампиони ще търсят само играчи под наем, а не постоянни трансфери. Челси пък искат да се разделят с 24-годишния сенегалски атакуващ футболист, който стана излишен на “Стамфорд Бридж”.

Разбира се, това съвсем не значи, че сделката е сигурна, тъй като не е ясно дали Челси ще се съгласи даде само под наем нападателя си. Тепърва предстои да се види дали ще се стигне до разбирателство между клубовете и какви параметри ще има евентуалния трансфер.

Към Джаксън сериозен интерес има и от страна на клубове като Нюкасъл и Астън Вила. Сенегалецът премина в лондончани от Виляреал за 32 млн. паунда през 2023 г., но не успя да се утвърди като титуляр.

Нападателят вкара 13 гола и 6 асистенции в 37 мача за Челси през миналия сезон, като започна много добре при лондончани, но постепенно бе налегнат от голова суша, а и пропусна няколко мача заради контузия.

Любопитното е, че Байерн се разбра с още един от ненужните футболисти в Челси - Кристофър Нкунку. Нежеланието на англичаните обаче да се съгласят само на договор на наем засега стопира трансфера.

