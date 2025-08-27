Борусия взе още един от Челси

Популярни
  27 авг 2025 | 12:04
След като вчера представи Карни Чуквуемека, за когото плати 24 милиона паунда на Челси, днес Борусия (Дортмунд) официално привлече още един играч на лондончани. Това е Аарон Анселмино, който ще играе на “Сигнал Идуна Парк” под наем до края на сезона. В договора няма опция за закупуването на 20-годишния аржентински централен защитник.

“Много съм щастлив от преминаването си в Борусия (Дортмунд) и ще дам всичко от себе си, за да бъда успешен с този голям клуб и неговите страхотни фенове”, заяви Анселмино, който ще играе с №28.

Челси взе таланта от Бока Хуниорс през август миналата година и след това го прати обратно под наем в аржентинския гранд. Той записа 18 мача за Бока, след което през януари се присъедини към Челси. Дебютът му бе в мача с Бенфика от 1/8-финалите на Световното клубно първенство, когато се появи в последните минути на добавеното време.

