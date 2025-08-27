Борусия взе още един от Челси

След като вчера представи Карни Чуквуемека, за когото плати 24 милиона паунда на Челси, днес Борусия (Дортмунд) официално привлече още един играч на лондончани. Това е Аарон Анселмино, който ще играе на “Сигнал Идуна Парк” под наем до края на сезона. В договора няма опция за закупуването на 20-годишния аржентински централен защитник.

“Много съм щастлив от преминаването си в Борусия (Дортмунд) и ще дам всичко от себе си, за да бъда успешен с този голям клуб и неговите страхотни фенове”, заяви Анселмино, който ще играе с №28.

Челси взе таланта от Бока Хуниорс през август миналата година и след това го прати обратно под наем в аржентинския гранд. Той записа 18 мача за Бока, след което през януари се присъедини към Челси. Дебютът му бе в мача с Бенфика от 1/8-финалите на Световното клубно първенство, когато се появи в последните минути на добавеното време.

¡Bienvenido Aarón! 🇦🇷 👋



Borussia Dortmund has loaned Argentine U20 international Aaron Anselmino from Chelsea FC. The 20-year-old defender joins on a deal running until June 30, 2026. pic.twitter.com/Y5uzsoQ7hU — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 27, 2025