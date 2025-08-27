Флоренци реши да сложи край на кариерата си на 34 години

Бившият десен бек на Рома и Милан Алесандро Флоренци обяви, че слага край на професионалната си футболна кариера на 34-годишна възраст. Той анонсира решението си в своя профил в “Инстаграм”.

Флоренци започва футболния си път в академията на Рома, към която се присъединява едва 11-годишен. Той прекарва 20 години в клуба, като изиграва 280 мача за първия отбор на “вълците”.

През 2019-а преминава под наем във Валенсия, след което играе като преотстъпен в ПСЖ и Милан. През лятото на 2022-ра “росонерите” го взимат за постоянно, като той записва общо 77 мача за Милан в рамките на четири сезона, в които бе преследван от контузии. Договорът му изтече през това лято и въпреки че е имал оферти от Валенсия, Севиля и Турция, Флоренци е решил, че това е най-добрият момент да прекрати кариерата си.

Бранителят има и 49 мача и два гола за националния отбор на Италия, с който стана европейски шампион на Евро 2020.

Снимки: Imago