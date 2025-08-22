Апоел Тел Авив среща Балкан и Рилски в предсезонната си подготовка

Отборите на Балкан и Рилски спортист ще се изправят срещу Апоел Тел Авив в контролни срещи, които ще се изиграят през месец септември.

Проверките на 3 и 5-ти септември ще бъдат при закрити врата в столичната зала "Арена София", научи Sportal.bg.

След това отборът на Балкан отново ще бъде близо до израелския тим по време на подготовката си за новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига, като ботевградчани ще участват в турнир заедно с Апоел, Фалко и Виена, който ще се проведе в периода 8-9 септември в "Арена Ботевград".