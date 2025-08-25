Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Борислав Младенов с огромен жест към легендарния си баща на старта на първия си сезон в Евролигата

Борислав Младенов с огромен жест към легендарния си баща на старта на първия си сезон в Евролигата

  • 25 авг 2025 | 07:57
  • 4112
  • 3
Борислав Младенов с огромен жест към легендарния си баща на старта на първия си сезон в Евролигата

Българският национал Борислав Младенов подписа тригодишен договор с отбора на Апоел Тел Авив и направи огромен жест към своя баща - легендата на родния баскетбол Георги Младенов. 25-годишният гард подпечата екипа си с номер 12, с който неговият баща жънеше успехи по терените през активната си кариера.

Боби Младенов вече премина медицински прегледи и е на разположение на старши треньора Димитрис Итудис за първата официална тренировка на израелския гранд днес.

Още един българин ще играе в Евролигата!
Още един българин ще играе в Евролигата!

Отборът на Апоел се подготвя във волейболната зала на Левски за предстоящия си сезон в Евролигата, а домакинските си мачове ще играе в “Арена София” и “Арена Ботевград”. В първия си мач звездната селекция на тима от Израел приема Барселона на 30 септември в София.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от Баскетбол

Още един българин ще играе в Евролигата!

Още един българин ще играе в Евролигата!

  • 24 авг 2025 | 21:24
  • 15609
  • 9
Официално: Балкан подписа с американски център

Официално: Балкан подписа с американски център

  • 24 авг 2025 | 16:31
  • 1159
  • 1
Васил Попов остава в Миньор 2015

Васил Попов остава в Миньор 2015

  • 24 авг 2025 | 15:47
  • 901
  • 0
Пау Гасол почете Коби Брайънт: Липсваш ми и те обичам, братко

Пау Гасол почете Коби Брайънт: Липсваш ми и те обичам, братко

  • 24 авг 2025 | 13:18
  • 1111
  • 0
Джонатан Мотли пред Sportal.bg: Везенков е изключителен играч, нямам търпение да се изправя срещу него

Джонатан Мотли пред Sportal.bg: Везенков е изключителен играч, нямам търпение да се изправя срещу него

  • 24 авг 2025 | 11:00
  • 10023
  • 0
Световният шампион остана без важен играч за ЕвроБаскет

Световният шампион остана без важен играч за ЕвроБаскет

  • 24 авг 2025 | 09:20
  • 1612
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кошмарът за ЦСКА продължава, ЦСКА 1948 взе "червеното" дерби и изравни Лудогорец и Левски на върха

Кошмарът за ЦСКА продължава, ЦСКА 1948 взе "червеното" дерби и изравни Лудогорец и Левски на върха

  • 24 авг 2025 | 22:10
  • 147756
  • 1052
България излиза срещу Турция на Мондиал 2025

България излиза срещу Турция на Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 07:00
  • 4939
  • 5
Славия ще иска да си стъпи на краката срещу мислещия за Лигата на конференциите Арда

Славия ще иска да си стъпи на краката срещу мислещия за Лигата на конференциите Арда

  • 25 авг 2025 | 07:40
  • 1941
  • 2
Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

  • 25 авг 2025 | 06:30
  • 5252
  • 0
Мбапе и Винисиус осигуриха втори и още по-убедителен успех за Реал Мадрид

Мбапе и Винисиус осигуриха втори и още по-убедителен успех за Реал Мадрид

  • 25 авг 2025 | 00:25
  • 31075
  • 203