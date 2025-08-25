Борислав Младенов с огромен жест към легендарния си баща на старта на първия си сезон в Евролигата

Българският национал Борислав Младенов подписа тригодишен договор с отбора на Апоел Тел Авив и направи огромен жест към своя баща - легендата на родния баскетбол Георги Младенов. 25-годишният гард подпечата екипа си с номер 12, с който неговият баща жънеше успехи по терените през активната си кариера.
Боби Младенов вече премина медицински прегледи и е на разположение на старши треньора Димитрис Итудис за първата официална тренировка на израелския гранд днес.
Още един българин ще играе в Евролигата!
Отборът на Апоел се подготвя във волейболната зала на Левски за предстоящия си сезон в Евролигата, а домакинските си мачове ще играе в “Арена София” и “Арена Ботевград”. В първия си мач звездната селекция на тима от Израел приема Барселона на 30 септември в София.
Снимки: Борислав Трошев