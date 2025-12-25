Популярни
»
  Sportal.bg
  Баскетбол
  Баскетболна звезда събра погледите с празнична фотосесия със семейството си

Баскетболна звезда събра погледите с празнична фотосесия със семейството си

  • 25 дек 2025 | 12:04
  • 260
  • 0
Баскетболна звезда събра погледите с празнична фотосесия със семейството си

Една от големите звезди на националния отбор на Франция и Панатинайкос Матиа Лесор вече година е извън терените заради сериозна контузия. Това обаче очевидно не се отразява на настроението на баскетболиста, особено по празниците.

Той засне коледна фотосесия заедно със семейството си, като на снимките не спира да се усмихва сред любимите си хора. Лесор позира със съпругата си Трейси и техните деца Матсон и Мейси.

Баскетболната съпруга сподели кадри от фотосесията, които събраха сериозна доза лайкове в профила й в Инстаграм.

Снимка: Инстаграм

