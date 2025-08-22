Популярни
  3. Крис Джоунс пред Sportal.bg: Обичам Саша Везенков, но ще ми е опонент, така че ще трябва да забравя за това

  • 22 авг 2025 | 16:31
  • 1082
  • 0

Баскетболистите на Апоел Тел Авив продължават да пристигат в България за старта на подготовката си за новия сезон. Пред камерата на Sportal.bg още със стъпването на българска земя застана и бившият гард на Валенсия Крис Джоунс. Той говори за България, Александър Везенков и участието на отбора в "турнира на богатите".

- Добре дошъл в България! Как се чувстваш тук и какво знаеш за България?
- Развълнуван съм! Не знам много за България, но съм готов да се уча. Готов съм за това пътешествие! 

- Развълнуван ли си за Евролигата?
- О, да! Винаги е хубаво да се завърна в Евролигата. Миналата година пропуснах, но сега съм тук с нов отбор. Развълнуван съм за целите, които имаме и съм готов да ги постигнем.

- Знаеш ли за голямата българска баскетболна звезда Александър Везенков? Какво ти е мнението за него?
- Страхотен играч! Обичам Саша! Много е талантлив, но тази година ще ми е опонент, така че ще трябва да забравя за това. 

- Какво ще кажеш за феновете на Апоел и за българските баскетболни фенове?
- Ще бъде голяма година! Имаме много талантливи играчи и целта ни е да печелим колкото се може повече. Подкрепяйте ни!

