Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

Отборът на Апоел Тел Авив ще изиграе най-малко три от мачовете си от Евролигата през този сезон в Ботевград. "Арена Ботевград" ще приеме сблъсъците с Реал Мадрид, Валенсия и АСВЕЛ Вильорбан, научи Sportal.bg.

Евентуално, залата в един от най-баскетболните градове може да приеме и още един от мегасблъсъците в "турнира на богатите", съобщиха организаторите ексклузивно за нашата медия.

Срещата с Реал Мадрид е на 25 ноември, а сблъсъка с тима, собственост на НБА легендата Тони Паркър ще се изиграе на 4 декември. Мачът е Валенсия пък е насрочен за 5 февруари.

Припомняме ви, че израелският гранд ще играе домакинските си мачове от Евролигата през този сезон в България, а "дом" на отбора ще бъде "Арена София". Поради заетост заради концерти обаче Апоел ще изиграе някои от мачовете си именно в Ботевград.

Снимки: Sportal.bg