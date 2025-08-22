Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

  • 22 авг 2025 | 11:56
  • 3065
  • 5

Отборът на Апоел Тел Авив ще изиграе най-малко три от мачовете си от Евролигата през този сезон в Ботевград. "Арена Ботевград" ще приеме сблъсъците с Реал Мадрид, Валенсия и АСВЕЛ Вильорбан, научи Sportal.bg.

Евентуално, залата в един от най-баскетболните градове може да приеме и още един от мегасблъсъците в "турнира на богатите", съобщиха организаторите ексклузивно за нашата медия.

Срещата с Реал Мадрид е на 25 ноември, а сблъсъка с тима, собственост на НБА легендата Тони Паркър ще се изиграе на 4 декември. Мачът е Валенсия пък е насрочен за 5 февруари.

Припомняме ви, че израелският гранд ще играе домакинските си мачове от Евролигата през този сезон в България, а "дом" на отбора ще бъде "Арена София". Поради заетост заради концерти обаче Апоел ще изиграе някои от мачовете си именно в Ботевград.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

 Йокич и Богданович се развихриха за разгром срещу Словения в приятелски мач

 Йокич и Богданович се развихриха за разгром срещу Словения в приятелски мач

  • 22 авг 2025 | 04:47
  • 4414
  • 5
Когато играят Йокич и Дончич... Един от най-известните треньори в света пристигна в "Белградска Арена" за мача Сърбия - Словения

Когато играят Йокич и Дончич... Един от най-известните треньори в света пристигна в "Белградска Арена" за мача Сърбия - Словения

  • 21 авг 2025 | 21:47
  • 2705
  • 0
България U16 подчини Гърция за втора поредна победа на Европейското

България U16 подчини Гърция за втора поредна победа на Европейското

  • 21 авг 2025 | 21:10
  • 1409
  • 0
Арестуваха в Лас Вегас бащата на звезда на Бостън Селтикс

Арестуваха в Лас Вегас бащата на звезда на Бостън Селтикс

  • 21 авг 2025 | 19:43
  • 2202
  • 0
Георги Цеков остава в Спартак Плевен

Георги Цеков остава в Спартак Плевен

  • 21 авг 2025 | 19:02
  • 970
  • 0
Шампионките обявиха ново попълнение

Шампионките обявиха ново попълнение

  • 21 авг 2025 | 17:36
  • 1090
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

  • 22 авг 2025 | 10:17
  • 14637
  • 61
Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

  • 22 авг 2025 | 12:38
  • 1351
  • 1
Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 11:49
  • 5346
  • 6
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 10518
  • 3
Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 07:38
  • 3935
  • 5