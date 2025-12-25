Годината на волейбола

2025 година бе определена като Годината на волейбола от президента на Българската федерация по волейбол (БФВ) Любо Ганев и ние от Sportal.bg по никакъв начин не смятаме да оспорваме това прекрасно определение.

В обзорното волейболно предаване на Sportal.bg - Block Out на водещите Ивайло Банчев и Кирил Христов гостува Евгени Иванов - Пушката, единственият български волейболист, който е ставал два пъти световен шампион - през 1991 година като волейболист на младежкия национален отбор в Кайро (Египет) и през 2025 година като тийм мениджър на националния отбор за девойки, който триумфира със златото в Осиек (Хърватия).

Заедно коментирахме големите постижение на българския волейбол през 2025 година: Световната титла на България, водена от Атанас Петров, при девойките до 19 години, четвъртото място на девойките на България до 21 години, водени от Драган Нешич и второто място на Световното първенство за мъже, до което достигнаха избраниците на Джанлоренцо Бленджини.

“Определено, критерият в спорта за успех е резултатът. Ние такива резултати, които постигнахме през тази година, в повечето гарнитури, не сме постигали или сме ги постигали много назад във времето. Сега успяхме да го направим в една година. Имаме сребърен и златен медал от Световно първенство, което е невероятно за нас, за нашата държава, за нашите стандарти като цяло. Казвам само най-големите успехи.надолу в другите гарнитури също имаше постижения, които по никакъв начин не трябва да бъдат пренебрегнати. Ни сме една държава с много ограничен човешки ресурс и въпреки това успяваме да се борим и побеждаваме държави като Полша, като Италия, като САЩ, държави, които имат хиляди, хиляди волейболисти. Много повече ресурси от нас, финансови, човешки и всякакви други. Въпреки това успяваме да ги подчиняваме”, заяви Евгени Иванов специално за волейболното предаване Block Out в студиото на Sportal.bg.

“Ако трябвам да съм честен, тези момичета през миналата година станаха европейски шампионки, аз виждах техния огромен потенциал. Лично аз смятах, че ще влязат в Топ 4, това въобще не го подлагах на никакво съмнение. Знаех, че те ще бъдат в Топ 4. но, да мечтая за финал бе много оптимистично от моя страна. След мача с Турция обаче аз изригнах и ги виждах на почетната стълбичка, въпреки че не го казвах”, коментира Евгени Иванов представянето на девойките на България до 19 години, които станаха световни шампионки.

“Има нещо много интересно свързано с този отбор. Нещо, което може да се нарече и паранормално. Още в началото, когато отидохме в Хърватия. Видео преди един от мачовете имаше дъска, на която се правят схеми и се рисува. Едно от момичета нарисува нещо. Аз не виждах какво рисува. В един момент тя се дръпна от дъската и аз виждам нарисувана една египетска пирамида, една камила, едно човече, което държи българското знаме над пирамидата… аз лично не съм най-суеверният човек, но като го видях това нещо, сърцето ми направо спря! И си казах, това е някакъв знак! Това не може да е истина! Замълчах си и не казах абсолютно нищо на никой до края. Вече след мача, който спечелиха финала, тогава вече отидох и им казах. Момичето, което го бе нарисувала си призна, че тя си призна, че не знаела, че ние сме ставали световни шампиони през 1991 година в Кайро. И за я попитах: “Защо го нарисува?” И тя каза: ”Не знам! Така ми дойде от вътре! И това бе Саша Китипова. Тя нарисува това нещо. Аз даже го имам на снимка. Пирамида, камила човече, което държи българското знаме! И това говорим в началото на първенството. Александра Китипова даде много сериозен принос за световната титла. Всички те са много качествени деца, въпреки че те вече са млади жени. Имат страшно много качества и то не само спортно-технически, те имат морални качества, които много рядко се срещат в съвремието ни и това е един от най-големите плюсове. Желанието и амбициите, които имат за доказване, направи една такава синергия, което доведе до първото място”, добави Евгени Иванов.

С Пушката коментирахме четвъртото място на девойките на България до 21 години, водени от Драган Нешич.

“Въпреки колебливото начало. Момичетата се справиха много добре. Много малко им остана, за да се наредят сред медалистите. Там има много качествени състезателки. Може би времето, което имаха да работят заедно с Драган Нешич, не беше достатъчно. Затова те започнаха толкова колебливо на Световното първенство. Колебливото начало не им позволи да стигнат до медалите. В тази възраст има изключително интересни състезатели. Те са много талантливи деца. Имат потенциала да помагат на националния отбор за жени”, категоричен е Евгени Иванов.

Нямаше как да не коментираме и темата за националния отбор за жени, който не се представи добре на Световното първенство.

“Очаквах да се спояват по-добре на Световното първенство, въпреки че имаше фактори, които се очакваше, че ще им попречат. Женският национален отбор се справи не добре. Има моменти, в които дадени отбори, не могат да се напаснат едни към други. При тях се получи точно това. Те имат млади състезателки, които са перспективни, имат стари опитни състезателки, които са на много високо ниво, имат треньор, който се изключителни качества (б.р. Антонина Зетова). И въпреки това тази система на сработи. Зъбните колела не можаха да се закачат, за да може да вървят в правилния ритъм заедно”, смята Пушката.

“Реалистичната цел пред този отбор са Олимпийските игри през 2032 година. Марчело Абонданца ще направи нещо, което е лукс. Ще му дадат един бял лист, на който той ще може да започне да пише. Той ще има млади състезателки, с които той ще може да работи и да ги формира според собствените си разбирания за съвременния волейбол. И ако нещата се получат, то може през 2032 година да бъде съвсем реалистично България да бъде на Олимпийски игри”, допълни Евгени Иванов.

Представянето на мъжкия национален отбор на България, който стигна до сребърните медали на Световното първенство във Филипините, бе “черешката на тортата” за българския волейбол през 2025 година.

Те са момчета на възраст, но по характери, май са много мъже! Ама ужасно много: мъже!

“Тези момчета малко изпревариха времето си! Лично за себе си, аз не ги виждах да направят такъв успех. По никакъв начин не трябва да омаловажаваме успеха им. Тези момчета се възползваха от отдалата им се възможност за добро представяне по брилянтен начин. Най-хубавото, което виждам в тях е, че те имат този ШАМПИОНСКИ МАНТАЛИТЕТ, този дух, който май загубихме някъде във времето назад. Виждах ги как играят с този плам в очите, с тази непримиримост, която е изключително важна в днешно време. Тук трябва да отдадем заслуженото на Джанлоренцо Бленджини, който пък успях да ги обедини, да ги мотивира, да ги накара да вярват. Той ги направи “Биливъри”. Те вярват, че могат да го постигнат и го показаха, за което само може да се радваме. Тези момчета успяха да се запишат в историята”, смята Евгени Иванов, който като състезател има бронзов медал с България от Мондиал 2006.

“Аз бях убеден, че Бленджини ще успее. Той ми е бил треньор на мен преди много години в Пиаченца. Тогава той бе млад треньор, но още тогава си личеше в него нещо, което е изключително важно за треньорите. Той е много взискателен към състезателите. Той е много изискващ към състезателите си. Да. Готов е да направи всичко. Той е като един генерал, който застава пред войниците си и казва: “Давайте след мен!” Точно това успя да направи той с тези млади момчета. Убеди ги, че пътя, по който ще ги поведе е правилен и те му повярваха. И в крайна сметка за това успяха да се окичат с тези медали. Тук се получи точно обратното на това, което се получи при жените. Имаме някои по-потни състезатели, имаме млади и талантливи състезатели, имаме треньор, който е с много сериозен опит и експертиза. Този механизъм пасна перфектно във всяко едно отношение! То се видя и от резултатът. Имаше моменти, в които нашият отбор губи, а той им обяснява нещо. Те обаче не са навели глави, а го слушат и отиват и изпълняват, това което той иска от тях и то дава резултат, което е най-доброто, което може да се случи в един отбор”, заяви Евгени Иванов.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов