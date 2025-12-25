Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Локомотив Пловдив събра сериозно количество играчки за деца в нужда

Локомотив Пловдив събра сериозно количество играчки за деца в нужда

  • 25 дек 2025 | 16:56
  • 1676
  • 0
Локомотив Пловдив събра сериозно количество играчки за деца в нужда

Отборът на Локомотив Пловдив вдигна настроението в зала "Сила" по време на мача с Балкан от 13-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. След първия съдийски сигнал към игрището полетя куп плюшени играчки, които организаторите на събитието ще дарят на деца в нужда.

От ръководството на пловдивския тим разкриха специално пред Sportal.bg, че броят на играчките, които ще зарадват децата в неравностойно положение е близо 800.

"Благодарим ви", написаха от Локо Пд под видеото, което споделиха в профилите си в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.

Снимки: Локомотив Пловдив - Инстаграм

Следвай ни:

Още от Баскетбол

От Черно море обявиха добра кауза за мача с Рилски спортист

От Черно море обявиха добра кауза за мача с Рилски спортист

  • 25 дек 2025 | 17:20
  • 1175
  • 2
Тайлър Дорси демонстрира коледен дух на летището в Атина

Тайлър Дорси демонстрира коледен дух на летището в Атина

  • 25 дек 2025 | 16:41
  • 618
  • 0
Павлин Иванов напуска Тайван

Павлин Иванов напуска Тайван

  • 25 дек 2025 | 14:16
  • 1684
  • 2
Съотборник на Везенков с трогателна семейна фотосесия

Съотборник на Везенков с трогателна семейна фотосесия

  • 25 дек 2025 | 13:21
  • 2335
  • 2
Баскетболна звезда събра погледите с празнична фотосесия със семейството си

Баскетболна звезда събра погледите с празнична фотосесия със семейството си

  • 25 дек 2025 | 12:04
  • 1542
  • 1
Какво предстои в последния кръг за тази година в НБЛ

Какво предстои в последния кръг за тази година в НБЛ

  • 25 дек 2025 | 11:27
  • 947
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до финал за Суперкупата

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до финал за Суперкупата

  • 25 дек 2025 | 17:12
  • 15747
  • 10
Годината на волейбола

Годината на волейбола

  • 25 дек 2025 | 09:57
  • 6443
  • 12
Берое затъва все повече пред ФИФА

Берое затъва все повече пред ФИФА

  • 25 дек 2025 | 09:53
  • 12125
  • 17
Левски: Най-хубавото време от годината

Левски: Най-хубавото време от годината

  • 25 дек 2025 | 09:10
  • 7671
  • 64
ЦСКА: Нека заедно да градим бъдещето на клуба

ЦСКА: Нека заедно да градим бъдещето на клуба

  • 25 дек 2025 | 09:16
  • 7638
  • 197
На вниманието на Арсенал: защо да си лидер по Коледа невинаги е добре

На вниманието на Арсенал: защо да си лидер по Коледа невинаги е добре

  • 25 дек 2025 | 11:47
  • 6889
  • 1