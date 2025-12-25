Локомотив Пловдив събра сериозно количество играчки за деца в нужда

Отборът на Локомотив Пловдив вдигна настроението в зала "Сила" по време на мача с Балкан от 13-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. След първия съдийски сигнал към игрището полетя куп плюшени играчки, които организаторите на събитието ще дарят на деца в нужда.

От ръководството на пловдивския тим разкриха специално пред Sportal.bg, че броят на играчките, които ще зарадват децата в неравностойно положение е близо 800.

"Благодарим ви", написаха от Локо Пд под видеото, което споделиха в профилите си в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.

Снимки: Локомотив Пловдив - Инстаграм