Тайлър Дорси демонстрира коледен дух на летището в Атина

Отборът на Олимпиакос, където играе българската баскетболна звезда Александър Везенков замина за Италия, където утре ще се изправи срещу Виртус Болоня в мач от 18-ия кръг на Евролигата, а един от съотборниците на Саша прикова всички погледи на летището в Атина.

Тайлър Дорси демонстрира коледен дух, залагайки на панталон с Гринч и със сигурност накара всички да се обърнат след него.

Олимпиакос е на десето място във временното класиране с 9 победи и 7 загуби от началото на сезона (б.р. и с мач по-малко), а Виртус се намира 13-то място с 8 успеха и 9 поражения в сметката си.

Снимка: Олимпиакос - Фейсбук