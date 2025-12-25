Популярни
Тайлър Дорси демонстрира коледен дух на летището в Атина

  • 25 дек 2025 | 16:41
  • 617
  • 0
Тайлър Дорси демонстрира коледен дух на летището в Атина

Отборът на Олимпиакос, където играе българската баскетболна звезда Александър Везенков замина за Италия, където утре ще се изправи срещу Виртус Болоня в мач от 18-ия кръг на Евролигата, а един от съотборниците на Саша прикова всички погледи на летището в Атина.

Тайлър Дорси демонстрира коледен дух, залагайки на панталон с Гринч и със сигурност накара всички да се обърнат след него.

Олимпиакос е на десето място във временното класиране с 9 победи и 7 загуби от началото на сезона (б.р. и с мач по-малко), а Виртус се намира 13-то място с 8 успеха и 9 поражения в сметката си.

Снимка: Олимпиакос - Фейсбук

