Берое затъва все повече пред ФИФА

Отборът на Берое е получил поредна забрана за регистриране на нови футболисти от страна на ФИФА. Заралии вече имат четири санкции като най-новата е отпреди седмица, регистрирана на 18 декември. Преди това Берое има три наказания от края на октомври и началото на ноември.

Междувременно санкциите на Ботев (Пловдив) все още не са вдигнати, въпреки анонса на ръководството, че всички задължения вече са изплатени. Очаква се наказанията да бъдат вдигнати при първите работни дни, ако всичко е изрядно по документацията на изплатените дългове.