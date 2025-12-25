Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Берое затъва все повече пред ФИФА

Берое затъва все повече пред ФИФА

  • 25 дек 2025 | 09:53
  • 4397
  • 2

Отборът на Берое е получил поредна забрана за регистриране на нови футболисти от страна на ФИФА. Заралии вече имат четири санкции като най-новата е отпреди седмица, регистрирана на 18 декември. Преди това Берое има три наказания от края на октомври и началото на ноември.

Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец
Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

Междувременно санкциите на Ботев (Пловдив) все още не са вдигнати, въпреки анонса на ръководството, че всички задължения вече са изплатени. Очаква се наказанията да бъдат вдигнати при първите работни дни, ако всичко е изрядно по документацията на изплатените дългове.

