  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до финал за Суперкупата

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до финал за Суперкупата

  • 25 дек 2025 | 17:12
Световният вицешампион с България Симеон Николов изведе отбора на Локомотив (Новосибирск) до финал за Суперкупата на Русия.

Възпитаниците на Пламен Константинов и Андрей Жеков победиха Динамо (Москва) 3:1 (21:25, 25:20, 25:13, 30:28) в първата полуфинална срещу в Санкт Петербург.

Симеон Николов изигра много силен мач за Локомотив през погледа на почти цялото си семейство.

Да го подкрепят в Санкт Петербург бяха дошли родителите му Мая Николова и Владо Николов, както и сестричката му Дария Николова и брат му Филип Николов.

Симеон Николов реализира 9 точки (2 ас, 3 блока, 80% ефективност в атака -1) и получи най-високата оценка в двубоя 7.1.

Иля Казаченков заби 28 точки (1 ас, 66% ефективност в атака - +17) за победата.Омар Курбанов добави още 15 точки (1 ас, 1 блок, 57% ефективност в атака, 12% перфектно и 44% позитивно посрещане - +9).

Бившият волейболист на родния Монтана Максим Сапожков заби 26 точки (1 ас, 1 блок, 56% ефективност в атака - +14).

Антон Семишев добави още 10 точки (2 аса, 36% ефективност в атака, 10% перфектно и 25% позитивно посрещане - -2).

На финала утре Локомотив (Новосибирск) ще срещне победителя от втората полуфинална среща Зенит (Казан) - Зенит (Санкт Петербург).

Полуфинал за Суперкупата на Русия:

ДИНАМО (МОСКВА) - ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) 1:3 (25:21, 20:25, 13:25, 28:30)
ДИНАМО: Павел Панков 2, Максим Сапожков 26, Антон Семишев 10, Денис Богдан 8, Иля Власов 7, Дмитрий Жук 3 - Евгений Баранов-либеро (Максим Белогорцев 1, Константин Тюшкевич, Назар Литвиненко)
Старши треньор: КОНСТАНТИН БРЯНСКИЙ
ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 9, Иля Казаченков 28, Омар Курбанов 15, Александър Маркин 4, Илияс Куркаев 9, Дмитрий Лизик 5 - Сергей Мелкозьоров-либеро (Егор Феоктисов)
Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ
Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ.

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача ДИНАМО - ЛОКОМОТИВ 1:3 - ТУК!

