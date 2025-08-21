Само в Sportal.bg! Ексклузивни кадри от пристигането на част от звездите на Апоел Тел Авив

Звездите на Апоел Тел Авив започват да се събират в България за старта на подготовката си за новия сезон в Евролигата, а екипът на Sportal.bg получи ексклузивен достъп до израелския гранд.



Част от играчите на израелския гранд вече са в София, където ще прекарат следващите около 10 месеца, а нашата камера успя да улови моменти от пристигането на баскетболистите на "Летище София".

В българската столица първи пристигна старши треньорът на тима Димитрис Итудис, а след него Даниел Отуру, Колин Малкълм, Илайджа Браянт и Тайлър Енис.

Припомняме ви, че тимът от Израел ще играе домакинските си мачове от Евролигата в България, а на старта на новия сезон в "турнира на богатите" Апоел приема Барселона. Срещата е на 30 септември от 19:00 часа в "Арена София".

Очаквайте интервюта със звездните попълнения на Апоел!

Снимки: Sportal.bg