Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Само в Sportal.bg! Ексклузивни кадри от пристигането на част от звездите на Апоел Тел Авив

Само в Sportal.bg! Ексклузивни кадри от пристигането на част от звездите на Апоел Тел Авив

  • 21 авг 2025 | 08:09
  • 3049
  • 2

Звездите на Апоел Тел Авив започват да се събират в България за старта на подготовката си за новия сезон в Евролигата, а екипът на Sportal.bg получи ексклузивен достъп до израелския гранд.

Част от играчите на израелския гранд вече са в София, където ще прекарат следващите около 10 месеца, а нашата камера успя да улови моменти от пристигането на баскетболистите на "Летище София".

В българската столица първи пристигна старши треньорът на тима Димитрис Итудис, а след него Даниел Отуру, Колин Малкълм, Илайджа Браянт и Тайлър Енис.

Припомняме ви, че тимът от Израел ще играе домакинските си мачове от Евролигата в България, а на старта на новия сезон в "турнира на богатите" Апоел приема Барселона. Срещата е на 30 септември от 19:00 часа в "Арена София".

Очаквайте интервюта със звездните попълнения на Апоел!

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Росен Барчoвски: Аз поемам цялата отговорност

Росен Барчoвски: Аз поемам цялата отговорност

  • 20 авг 2025 | 23:27
  • 5780
  • 16
Спартак Плевен се похвали с ново българско попълнение

Спартак Плевен се похвали с ново българско попълнение

  • 20 авг 2025 | 23:23
  • 1500
  • 0
Кошмарен край на световните предквалификации за България

Кошмарен край на световните предквалификации за България

  • 20 авг 2025 | 22:21
  • 35248
  • 68
Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

  • 20 авг 2025 | 19:14
  • 6210
  • 0
Черно море Тича се поклони пред капитана си

Черно море Тича се поклони пред капитана си

  • 20 авг 2025 | 18:14
  • 1649
  • 0
Валанчунас преди ЕвроБаскет 2025: Всеки отбор може да поднесе изненада

Валанчунас преди ЕвроБаскет 2025: Всеки отбор може да поднесе изненада

  • 20 авг 2025 | 17:46
  • 715
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

Поредно тежко препятствие пред Левски в Европа

  • 21 авг 2025 | 06:30
  • 9672
  • 58
Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

Старт на приключението "Лига Европа" за Лудогорец

  • 21 авг 2025 | 07:00
  • 4606
  • 12
Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

Мечтата на Арда минава през тежко гостуване в Полша

  • 21 авг 2025 | 07:20
  • 3121
  • 3
Кошмарен край на световните предквалификации за България

Кошмарен край на световните предквалификации за България

  • 20 авг 2025 | 22:21
  • 35248
  • 68
Предстои луда вечер в Лига Европа

Предстои луда вечер в Лига Европа

  • 21 авг 2025 | 07:35
  • 2397
  • 0
Високо напрежение на прага на основната фаза в Лигата на конференциите

Високо напрежение на прага на основната фаза в Лигата на конференциите

  • 21 авг 2025 | 07:59
  • 1414
  • 0