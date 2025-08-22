Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Бивши гардове на Чикаго Булс и Валенсия вече са в София за старта на сезона с Апоел Тел Авив

Бивши гардове на Чикаго Булс и Валенсия вече са в София за старта на сезона с Апоел Тел Авив

  • 22 авг 2025 | 10:37
  • 1018
  • 0

Още две от звездите на Апоел Тел Авив пристигнаха в България за старта на подготовката за новия сезон на тима в Евролигата, видя екипът на Sportal.bg.
В София, където израелският гранд ще тренира и ще играе мачовете си от "турнира на богатите" през тази кампания вече са бившият гард на Чикаго Булс Антонио Блейкни и игралият миналия сезон във Валенсия баскетболист Крис Джоунс.

Апоел Тел Авив среща Балкан и Рилски в предсезонната си подготовка
Апоел Тел Авив среща Балкан и Рилски в предсезонната си подготовка

Двамата днес ще минат и медицинските тестове, които вчера направиха техните съотборници, които вече са в страната ни.

До този момент за старта на тренировките с израелския гранд на линия са Илайджа Браянт, Тайлър Енис, Даниел Отуру, Колин Малкълм и Ишмаил Уейнрайт.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

 Йокич и Богданович се развихриха за разгром срещу Словения в приятелски мач

 Йокич и Богданович се развихриха за разгром срещу Словения в приятелски мач

  • 22 авг 2025 | 04:47
  • 4261
  • 5
Когато играят Йокич и Дончич... Един от най-известните треньори в света пристигна в "Белградска Арена" за мача Сърбия - Словения

Когато играят Йокич и Дончич... Един от най-известните треньори в света пристигна в "Белградска Арена" за мача Сърбия - Словения

  • 21 авг 2025 | 21:47
  • 2626
  • 0
България U16 подчини Гърция за втора поредна победа на Европейското

България U16 подчини Гърция за втора поредна победа на Европейското

  • 21 авг 2025 | 21:10
  • 1350
  • 0
Арестуваха в Лас Вегас бащата на звезда на Бостън Селтикс

Арестуваха в Лас Вегас бащата на звезда на Бостън Селтикс

  • 21 авг 2025 | 19:43
  • 2154
  • 0
Георги Цеков остава в Спартак Плевен

Георги Цеков остава в Спартак Плевен

  • 21 авг 2025 | 19:02
  • 958
  • 0
Шампионките обявиха ново попълнение

Шампионките обявиха ново попълнение

  • 21 авг 2025 | 17:36
  • 1074
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

  • 22 авг 2025 | 10:17
  • 6897
  • 22
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 9322
  • 3
Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 07:38
  • 2995
  • 5
Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

Левски не си повярва достатъчно - голямата цел вече изглежда далеч

  • 21 авг 2025 | 22:53
  • 208923
  • 1084
Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

Лудогорец се изложи здраво в Северна Македония, 38-годишен направи за смях "звездите" на "орлите"

  • 21 авг 2025 | 22:51
  • 118617
  • 174
Бютучи: Усещах хаос в ЦСКА! Бях пуснат да играя, преди да съм напълно възстановен от контузия

Бютучи: Усещах хаос в ЦСКА! Бях пуснат да играя, преди да съм напълно възстановен от контузия

  • 22 авг 2025 | 09:27
  • 5987
  • 12