Бивши гардове на Чикаго Булс и Валенсия вече са в София за старта на сезона с Апоел Тел Авив

Още две от звездите на Апоел Тел Авив пристигнаха в България за старта на подготовката за новия сезон на тима в Евролигата, видя екипът на Sportal.bg.

В София, където израелският гранд ще тренира и ще играе мачовете си от "турнира на богатите" през тази кампания вече са бившият гард на Чикаго Булс Антонио Блейкни и игралият миналия сезон във Валенсия баскетболист Крис Джоунс.

Двамата днес ще минат и медицинските тестове, които вчера направиха техните съотборници, които вече са в страната ни.

До този момент за старта на тренировките с израелския гранд на линия са Илайджа Браянт, Тайлър Енис, Даниел Отуру, Колин Малкълм и Ишмаил Уейнрайт.