Популярни
»

Гледай на живо

Може ли Левски да затрудни АЗ Алкмаар? Отговорът дава треньорът на нидерландците Мартен Маартенс
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

  • 20 авг 2025 | 19:14
  • 209
  • 0

Отборът на Апоел Телв Авив ще играе домакинските си мачове от Евролигата в България през новия сезон, а старши треньорът на израелският гранд Димитрис Итудис вече пристигна в София и даде първото си интервю ексклузивно пред камерата на Sportal.bg.

- Господин Итудис, добре дошли отново в България? Как се чувствате тук?
- Чувствам се добре. Вече е време да започнем да работим. Очакваме играчите да пристигнат. Отиваме на медицински изследвания и след това започваме предсезонна подготовка. 

- Кога ще започне подготовката на Апоел Тел Авив?
- Започваме официално на 25-и. 

- С всички играчи?
- Не, тъй като имаме играчи, които са задължени да играят за националните им отбори. Горди сме, че имаме петима играчи в националния отбор на Израел. Имаме Васа Мицич, който е национал на Сърбия. Бруно Кабокло е национал на Бразилия. Общо седем играчи, които са заети с националните им отбори. 

- Можете ли да ми кажете и нещо повече за турнирите тук в България?
- Мина много време, откакто не сме играли. Ще изиграем няколко приятелски срещи в София. После имаме турнир в Ботевград. Това е страхотна възможност за българите от София и Ботевград да дойдат и да гледат мачовете на живо. Ще играем срещу Балкан, срещу Рилски, Виена, Колосос. Развълнуван съм за началото на Евролигата! Нека първо почнем предсезонната подготовка. Най-важно ми е да сме здрави и всичко друго ще последва. 

- Какво ще кажете за феновете на Апоел Тел Авив?
- Както винаги, ще играем много здраво и ще се вложим много усилия, за да ги представим по най-добрия възможен начин. Искаме да станем най-добрия отбор, който са виждали. Искаме те да са с нас. Знаем, че сега им е трудно да пътуват до София, но ги очакваме тук и очакваме от израелската лига да подкрепя отбора. 

- Благодаря Ви много и късмет!
- И аз благодаря! Оценявам го.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Костас Слукас: Искам да обединим всички гърци с един голям успех

Костас Слукас: Искам да обединим всички гърци с един голям успех

  • 20 авг 2025 | 13:11
  • 804
  • 0
Локомотив Пловдив с още едно ново попълнение

Локомотив Пловдив с още едно ново попълнение

  • 20 авг 2025 | 12:49
  • 1505
  • 0
Ботев Враца взе роден национал

Ботев Враца взе роден национал

  • 20 авг 2025 | 12:02
  • 2160
  • 0
Лилия Георгиева: Нашият отбор ще се бори да вдъхнови следващото поколение

Лилия Георгиева: Нашият отбор ще се бори да вдъхнови следващото поколение

  • 20 авг 2025 | 11:45
  • 886
  • 0
Контузия ли?! Дончич изригна с дабъл-дабъл срещу Великобритания

Контузия ли?! Дончич изригна с дабъл-дабъл срещу Великобритания

  • 20 авг 2025 | 11:30
  • 1526
  • 0
България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

  • 20 авг 2025 | 07:00
  • 18662
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Руи Мота разяснява как Лудогорец ще се справи с Шкендия, за да влезе в основната фаза на ЛЕ

Руи Мота разяснява как Лудогорец ще се справи с Шкендия, за да влезе в основната фаза на ЛЕ

  • 20 авг 2025 | 19:19
  • 4
  • 0
Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар е изключително ефективен в атака, няма напрежение в отбора

Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар е изключително ефективен в атака, няма напрежение в отбора

  • 20 авг 2025 | 16:30
  • 16997
  • 39
Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

  • 20 авг 2025 | 16:17
  • 21951
  • 14
Бленджини обяви целите на България за Световното първенство

Бленджини обяви целите на България за Световното първенство

  • 20 авг 2025 | 18:39
  • 1934
  • 0
Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 07:58
  • 15138
  • 4