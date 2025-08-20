Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

Отборът на Апоел Телв Авив ще играе домакинските си мачове от Евролигата в България през новия сезон, а старши треньорът на израелският гранд Димитрис Итудис вече пристигна в София и даде първото си интервю ексклузивно пред камерата на Sportal.bg.

- Господин Итудис, добре дошли отново в България? Как се чувствате тук?

- Чувствам се добре. Вече е време да започнем да работим. Очакваме играчите да пристигнат. Отиваме на медицински изследвания и след това започваме предсезонна подготовка.

- Кога ще започне подготовката на Апоел Тел Авив?

- Започваме официално на 25-и.



- С всички играчи?

- Не, тъй като имаме играчи, които са задължени да играят за националните им отбори. Горди сме, че имаме петима играчи в националния отбор на Израел. Имаме Васа Мицич, който е национал на Сърбия. Бруно Кабокло е национал на Бразилия. Общо седем играчи, които са заети с националните им отбори.

- Можете ли да ми кажете и нещо повече за турнирите тук в България?

- Мина много време, откакто не сме играли. Ще изиграем няколко приятелски срещи в София. После имаме турнир в Ботевград. Това е страхотна възможност за българите от София и Ботевград да дойдат и да гледат мачовете на живо. Ще играем срещу Балкан, срещу Рилски, Виена, Колосос. Развълнуван съм за началото на Евролигата! Нека първо почнем предсезонната подготовка. Най-важно ми е да сме здрави и всичко друго ще последва.

- Какво ще кажете за феновете на Апоел Тел Авив?

- Както винаги, ще играем много здраво и ще се вложим много усилия, за да ги представим по най-добрия възможен начин. Искаме да станем най-добрия отбор, който са виждали. Искаме те да са с нас. Знаем, че сега им е трудно да пътуват до София, но ги очакваме тук и очакваме от израелската лига да подкрепя отбора.



- Благодаря Ви много и късмет!

- И аз благодаря! Оценявам го.