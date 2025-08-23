Популярни
Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата

  • 23 авг 2025 | 07:50
  • 1088
  • 0

Бившият гард на Чикаго Булс Антонио Блейкни прие с усмивка да застане пред камерата на Sportal.bg още със стъпването си на българска земя. Американският баскетболист ще стартира втория си сезон с екипа на Апоел Тел Авив, който през предстоящата кампания в Евролигата ще играе домакинските си мачове в България, а преди това отговори на нашите въпроси.

- Добре дошъл в България! Това е твоят втори сезон тук. Как се чувстваш тук?
- Нямам търпение! Бил съм в България много пъти, така че съм запознат с града и го очаквам с нетърпение.

- Апоел е в Евролигата този сезон, вълнуваш ли се за това?
- Да, много се вълнувам! Много съм благодарен! Това ми е първа такава възможност. Спечелихме Еврокупата и сега имаме възможност да спечелим Евролигата. Чакам я с нетърпение и съм готов да работя.

- Къде е мястото на Апоел в Евролигата?
- Гладни сме за успехи и имаме много състезателен дух. Имаме момчета с много опит, момчета, които се трудят здраво и имат състезателен дух. Трябва да се състезаваме здраво във всеки мач. 

- Какво искаш да кажеш за феновете на Апоел и българските баскетболни фенове?
- Готови сме да започнем да играем отново! Ще имаме нужда от вашата подкрепа, тъй като това ще бъде дълъг и труден сезон. Ще имаме много мачове, много пътувания. Подкрепата на феновете от Израел и България е важна. Определено имаме нужда от вас.

