Илайджа Браянт и Тайлър Енис пред Sportal.bg - за Везенков, България и Евролигата

  • 21 авг 2025 | 17:00
  • 1058
  • 0

Бившият баскетболист на Анадолу Ефес Илайджа Браянт и игралият в НБА с екипите на ЛА Лейкърс, Хюстън Рокетс и Милуоки Бъкс Тайлър Енис пристигнаха в България за старта на подготовката с новия си тим Апоел Тел Авив и веднага застанаха пред камерата на Sportal.bg, за да разкажат какво знаят за България и какво е мнението им за Александър Везенков.

- Добре дошли в България, как се чувствате?
- Илайджа Браянт: Беше дълго пътуване, но сме развълнувани да бъдем тук и да работим и да се запознаем с отбора и се надявам да постигнем добри резултати.
- Тайлър Енис: Както той каза развълнуван съм да бъда в залата с всички, да се запозная с всички, да работя.

- Какво знаете за България?
- Браянт: България…Не знам много, но знам, че е на 5 часа от Истанбул. Това знам. И е най-близкото до Америка, Саут Лейк, там, откъдето съм.
- Енис: Не знам много, за пръв път съм тук, но се опитвам да разгледам, да намирам нови места, и да прекарам време с отбора.

- Какво очаквате от новия сезон? 
- Браянт: Имаме големи очаквания за сезона, но ден след ден се опознаваме с отбора и знаем, че няма да стане за ден, седмица. Еуфорията расте, но има върхове и спадове.
- Енис: Имаме много работа за вършене, имаме добър дух, всичко е на мястото си, просто трябва да работим заедно. Най-голямата българска баскетболна звезда е Саша Везенков.

- Какво е вашето мнение за него?
- Браянт: Очевидно е, че е много талантлив, много добър, беше MVP преди 2 години, така че да – много талантлив. Видях малко от изявите му в Олимпиакос, и да – много добър играч.
- Енис: Развълнуван съм да видя тази страна, откъдето е той. 

- Какво искате да кажете на българските фенове и на феновете на Апоел Тел Авив?
- Браянт: Елате и  ни подкрепете. Знам, че няма да сте тук на мачовете, но ще ви дадем същата енергия чрез социалните медии, така че елате и ни подкрепете.
- Енис: Да, много съм развълнуван че се върнах, да играя за тези фенове и тази организация, просто наистина съм развълнуван да се върна към работата.

Снимки: Sportal.bg

