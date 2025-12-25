Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. От Черно море обявиха добра кауза за мача с Рилски спортист

От Черно море обявиха добра кауза за мача с Рилски спортист

  • 25 дек 2025 | 17:20
  • 1181
  • 2
От Черно море обявиха добра кауза за мача с Рилски спортист

Отборите на Черно море Тича и Рилски спортист ще се изправят един срещу друг в голямото дерби на 14-ия кръг в Sesame Национална баскетболна лига. Срещата е на 29 декември (понеделник) от 19:15 часа в зала "Конгресна" на ДКС във Варна, а организаторите на събитието обявиха, че мачът ще започне с благородна кауза.

Варненският клуб прикани всички фенове да дойдат да на мача с плюшена играчка, която да хвърлят на паркета след първия съдийски сигнал, а събраните играчки ще бъдат дарени на деца в неравностойно положение.

Сериозен интерес към билетите за голямото баскетболно дерби във Варна
Сериозен интерес към билетите за голямото баскетболно дерби във Варна

"Играем много важен мач и очакваме вашата подкрепа от трибуните! Изправяме се срещу Рилски спортист на 29 декември (понеделник) и ви предизвикваме да правим добро! Елате в зала “Конгресна”, отворете сърцата си и носете плюшена играчка, която ще хвърлите на паркета след първия съдийски сигнал! Всички събрани играчки ще бъдат дарени на деца в неравностойно положение!
Нека заедно да накараме децата да се усмихнат, нека да покажем колко силни можем да бъдем заедно с вас - ФЕНОВЕТЕ! ", написаха от клуба под видео с капитана Николай Стоянов в социалните мрежи.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Локомотив Пловдив събра сериозно количество играчки за деца в нужда

Локомотив Пловдив събра сериозно количество играчки за деца в нужда

  • 25 дек 2025 | 16:56
  • 1682
  • 0
Тайлър Дорси демонстрира коледен дух на летището в Атина

Тайлър Дорси демонстрира коледен дух на летището в Атина

  • 25 дек 2025 | 16:41
  • 618
  • 0
Павлин Иванов напуска Тайван

Павлин Иванов напуска Тайван

  • 25 дек 2025 | 14:16
  • 1684
  • 2
Съотборник на Везенков с трогателна семейна фотосесия

Съотборник на Везенков с трогателна семейна фотосесия

  • 25 дек 2025 | 13:21
  • 2338
  • 2
Баскетболна звезда събра погледите с празнична фотосесия със семейството си

Баскетболна звезда събра погледите с празнична фотосесия със семейството си

  • 25 дек 2025 | 12:04
  • 1542
  • 1
Какво предстои в последния кръг за тази година в НБЛ

Какво предстои в последния кръг за тази година в НБЛ

  • 25 дек 2025 | 11:27
  • 947
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до финал за Суперкупата

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до финал за Суперкупата

  • 25 дек 2025 | 17:12
  • 15767
  • 10
Годината на волейбола

Годината на волейбола

  • 25 дек 2025 | 09:57
  • 6443
  • 12
Берое затъва все повече пред ФИФА

Берое затъва все повече пред ФИФА

  • 25 дек 2025 | 09:53
  • 12126
  • 17
Левски: Най-хубавото време от годината

Левски: Най-хубавото време от годината

  • 25 дек 2025 | 09:10
  • 7673
  • 64
ЦСКА: Нека заедно да градим бъдещето на клуба

ЦСКА: Нека заедно да градим бъдещето на клуба

  • 25 дек 2025 | 09:16
  • 7640
  • 197
На вниманието на Арсенал: защо да си лидер по Коледа невинаги е добре

На вниманието на Арсенал: защо да си лидер по Коледа невинаги е добре

  • 25 дек 2025 | 11:47
  • 6893
  • 1