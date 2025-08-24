Джонатан Мотли пред Sportal.bg: Везенков е изключителен играч, нямам търпение да се изправя срещу него

Баскетболистите на Апоел Тел Авив продължават да пристигат в София за старта на подготовката си за новия сезон, а на българска земя вече е и една от големите звезди на израелския тим Джонатан Мотли. Центърът застана пред камерата на Sportal.bg още с кацането си на "Летище София".

- Добре дошъл в България за твоя втори сезон тук. Какво знаеш за страната?

- Преди не бях напълно наясно какво да очаквам, но играхме в Самоков, прекарах известно време и в София, хареса ми атмосферата, не беше лошо.

- Какви са очакванията ти за новия сезон в Евролигата?

- Ще вървим стъпка по стъпка, мач за мач. Вярвам, че имаме силен отбор и мисля, че можем да се представим добре.

- Най-известният български баскетболист е Александър Везенков. Какво е твоето мнение за него? - Той е изключителен играч и нямам търпение да се изправя срещу него.

- Какво би искал да кажеш на феновете на Апоел и на българските фенове на баскетбола?

- Благодаря на всички за подкрепата през изминалия сезон. Надявам се и тази година да постигнем добри резултати и с нетърпение очаквам отново да се срещнем с вас в залите.

Снимки: Борислав Трошев