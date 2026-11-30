Италия отново подчини Испания и спечели Купа "Дейвис" за четвърта поредна година

Италия спечели срещу Испания с 2:1 победи на финала за Купа "Дейвис" и вдигна трофея от неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже за четвърта поредна година.

След като си размениха по един успех в първите два сингъла, италианците Лоренцо Музети и Андреа Вавасори надделяха над Карлос Алкарас и Марсел Гранойерс с 6:2, 7:5 в решителния мач на двойки пред шумната домакинска публика в Болоня.

Unbelievable scenes as Italy beat Spain to become Davis Cup by Generali World Champions 🇮🇹🏆 #DavisCup https://t.co/3NZV3r963V — Davis Cup (@DavisCup) November 29, 2026

Отборът на Италия вече има рекордните 17 поредни победи за Купа "Дейвис".

Това бе пети пореден успех тази седмица на сингъл и двойки за Лоренцо Музети, който се бори над три часа, за да се справи с Рафаел Ходар с 6:7(4), 6:2, 6:1.

A legacy built in green, white and red 🇮🇹 For the fourth year in a row, Italy are your Davis Cup by Generali World Champions #DavisCup https://t.co/dRlAhG5kyX — Davis Cup (@DavisCup) November 29, 2026

24-годишния Музети пропиля убедителна преднина и загуби след тайбрек първия сет, продължил 81 минути. Ходар се нуждаеше от медицински таймаут в края на сета, след като контузи глезена си, но изигра превъзходен тайбрек, преди да се възползва от разочарованието на Музети, за да поведе с 2:0 във втория сет. След това обаче, подкрепян от публиката, Музети показа класа, взе 12 от следващите 13 гейма и затвори мача.

Седемкратният шампион от Големия шлем Карлос Алкарас успя да изравни след успех във втория сингъл срещу Флавио Коболи с 6:2, 7:6(4). Алкарас спечели 16-ия си пореден мач на сингъл, след като нямаше проблеми в първия сет и взе втория след тайбрек.

Incredible. Inevitable. Italy. Italy are the 2026 Davis Cup by Generali World Champions for the fourth year in a row 🇮🇹 #DavisCup https://t.co/uMbXtDBgbw — Davis Cup (@DavisCup) November 29, 2026

Италия, непобедена в състезанието от 2023 година насам, стана първата нация след САЩ в началото на 70-те години на миналия век, с четири поредни титли трофея, а Испания не успя да вземе първа титла от 2019 година насам.

Иберийците загубиха от Италия на финала и през миналата година.

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Снимки: Imago