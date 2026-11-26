Отборът на Великобритания отстрани Германия на четвъртфиналите за Купа "Дейвис"

Носителят на 10 титли Великобритания отстрани трикратния шампион Германия с 2:1 победи в четвъртфиналите на турнира за Купа "Дейвис" - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже в Болоня (Италия). В полуфиналната фаза британците, които за последно вдигнаха трофея през 2015 година, ще се изправят срещу победителите от двубоя между шесткратния първенец Испания и Австрия.

Камерън Нори даде преднина на британците в първия мач, надигравайки Ян-Ленард Щруф с 6:3, 3:6, 6:2. 31-годишният състезател проби съперника си за 3:1 в първия сет и не срещна трудности по пътя към водачеството в общия резултат, но във втората част Щруф отговори и изравни. В решаващия трети сет 52-рия в света Нори си върна контрола върху срещата и проби 39-ия в класацията на АТP германец за 4:2, преди да стигне до успеха след час и 33 минути.

Световният номер 1 Александър Зверев имаше задачата да изравни и се справи без никакви трудности срещу Артър Фери с 6:3, 6:2 за 69 минути на корта. Двукратният шампион от Големия шлем, който вече има 14 успеха и 5 поражения в кариерата си в Купа "Дейвис", както и три победи от също толкова срещи с 32-рия в света Фери през тази година.

"Отборът се нуждаеше от мен днес, победата ни беше нужна и нататък ще бъде нужно отборно усилие, ако искаме да спечелим. Щастлив съм, че спечелих днес, но все още не сме продължили напред - имаме много труден решаващ мач на двойки и се надявам да спечелим и него", каза германецът след успеха, цитиран от BBC.

Зверев не се оказа добър пророк и в мача на двойки Хенри Патън и Нийл Скупски се наложиха над Кевин Кравиц и Тим Пюц с 6:2, 7:6(6). Британският тандем изигра убедителен първи сет, в който реализира два пробива - за 2:0 и за крайното 6:2. Далеч по-равностойната втора част се реши в тайбрек, в който германците първи стигнаха до минипробив за 3:1, но Патън и Скупски веднага успяха да го върнат и да изравнят. При 5:5 точки британците пробиха, пропуснаха първия си мачбол на собствен сервис, но с чудесен ретур сложиха край на срещата.

В другия полуфинален двубой четирикратният шампион Италия ще се изправи срещу трикратния победител Чехия.

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Снимки: Gettyimages