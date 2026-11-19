Италия обмисля завръщане на Матео Беретини в отбора за Купа Дейвис

Италия обмисля да върне Матео Беретини в състава си за финалния турнир (Final 8) на Купа Дейвис в Болоня. Според публикация в Gazzetta dello Sport бившият номер 6 в световната ранглиста е тренирал на твърд корт във Fan Village на Финалите на ATP в Торино, където се използва същата настилка, каквато ще бъде поставена и в Болоня.

Италианският капитан Филипо Воландри има право да направи до три промени в списъка с състезатели до понеделник в 11:00 ч. местно време. Според източника е много вероятно Беретини да получи място в тима, като той може да замени Лоренцо Музети или Симоне Болели.

Матео Беретини, който в момента заема 43-то място в световната ранглиста на ATP с 1223 точки, наскоро се завърна в топ 50. Тенисистът се отличава със страхотна успеваемост в мачовете на сингъл за Купа Дейвис, където има баланс от 12 победи и само 2 загуби.

Италия влиза във финалната фаза на надпреварата като актуален шампион, защитавайки титлата си спечелена през 2025 г. Финалната осмица на турнира ще се проведе между 24 и 29 ноември в Болоня.

Италианският тим започва участието си в сряда, 25 ноември, с четвъртфинален сблъсък срещу тима на Южна Корея.

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