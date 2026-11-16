Испания без Давидович Фокина в битката за Купа "Дейвис"

Алехандро Давидович Фокина ще пропусне финалите на тенис турнира за Купа "Дейвис" в края на ноември, след като приключи физически натоварващ сезон преждевременно, за да даде приоритет на възстановяването си за 2027 година.

Испанецът беше включен в испанския състав наред с Карлос Алкарас, Рафаел Ходар, Педро Мартинес и Марсел Гранойерс, но сега ще бъде заменен от Даниел Мерида.

Фокина, номер 16 в световната ранглиста, се бори с контузия в гърба и пропусна близо два месеца от настоящия сезон, след което се завърна на корта през септември с титла в Чънду.

"Този сезон не беше лесен физически и травмите ме принудиха да спра няколко пъти. Тялото ми все още се нуждае от повече време, преди да мога да се състезавам отново", се казва в изявление на тенисиста, разпространено от световните агенции.

Алехандро Давидович Фокина спечели и турнира от сериите "Мастърс 1000" в Шанхай през миналия месец.

Финалите за Купа "Дейвис" ще се проведат на твърди кортове на закрито в италианския град Болоня от 24 до 29 ноември. Испания среща Австрия на четвъртфиналите, докато шампионът Италия ще се изправи срещу Република Корея. Чехия ще играе с Канада, а последният двубой е между Великобритания и Германия.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google