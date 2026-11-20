Италия без Синер, но с Мусети и завръщащия се Беретини в преследване на четвърта поредна Купа Дейвис

Капитанът на националния отбор на Италия за Купа "Дейвис" Филипо Воландри обяви официално състава на защитниците на титлата за финалите в Болоня. В отбора за четвъртфиналния двубой срещу Южна Корея попаднаха Флавио Коболи, Лоренцо Мусети, Лучано Дардери, Андреа Вавасори и завръщащият се Матео Беретини. Извън отбора поради контузия остана опитният специалист на двойки Симоне Болели, а звездата на тима Яник Синер отсъства, след като прекрати сезона си преждевременно за лечение на коляното.

Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori rappresenteranno l’Italia alla Davis Cup by Generali - Final 8 🇮🇹 Appuntamento a Bologna dal 24 al 29 novembre 💪 https://t.co/Q6aHLGrCGK — FITP (@federtennis) November 19, 2026

Включването на Матео Беретини в отбора идва в ключов момент за италианците. Беретини, който в момента заема 43-то място в световната ранглиста на ATP с 1223 точки, заменя контузения Болели. Завръщането му добавя опит и класа в тима, особено след напрежението и натрупаната умора у Флавио Коболи по време на Финалите на ATP в Торино.

Италия обмисля завръщане на Матео Беретини в отбора за Купа Дейвис

Флавио Коболи пристига в Болоня като първа ракета на Италия в отсъствието на Синер. Коболи прави впечатляващ сезон и заема 6-о място в ранглистата на ATP с 3680 точки. В Торино обаче той претърпя поражения в групите, включително от Даниил Медведев с 6:7(4), 3:6 и от Франсис Тиафо с 7:6(6), 0:6.

В състава на "адзурите" отново е и Лоренцо Мусети, който заема 27-о място в света с 1785 точки. Заедно с Лучано Дардери (21-ви в ранглистата на ATP с 2160 точки), Мусети и Беретини осигуряват сериозна дълбочина на капитана Воландри в мачовете поединично.

Сблъсъкът между Италия и Южна Корея открива кампанията за домакините в сряда, 25 ноември, в зала "БолоняФиере Арена". Италианците са сочени за изразени фаворити срещу корейския тим, в чиито редици личат имената на Суну Куон и Хьон Чонг.

При успех над Южна Корея, Италия ще се изправи на полуфиналите в петък срещу победителя от двубоя между Чехия и Канада. Четвъртфиналите в Болоня стартират във вторник с мача между чехите и канадците, докато евентуален финал е насрочен за неделя, 29 ноември.

Италия преследва своята четвърта поредна титла от Купа Дейвис, след като спечели трофея през последните три издания на надпреварата. Въпреки отсъствието на световния №2 Яник Синер, изключителната дълбочина в състава прави "адзурите" основен претендент за исторически четвърти последователен триумф.

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