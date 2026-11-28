Бердих избухна след отпадането на Чехия: Това не е Купа "Дейвис"

Чехия бе на крачка от класиране за финала за Купа „Дейвис“, но дребните детайли в решителния мач на двойки наклониха везните в полза на Италия. Домакините измъкнаха победата в драматичната серия и ще имат възможността да спорят за четвърти пореден трофей от надпреварата.

Докато италианците празнуваха бурно успеха си, подпечатан с емоционална прегръдка между Музети и Беретини, капитанът на чешкия тим Томаш Бердих даде воля на разочарованието си пред медиите.

Италия продължава защитата на титлата си за Купа "Дейвис" след труден успех над Чехия

„Този момент се преглъща изключително трудно. Дойдохме с единствената цел да победим и за съжаление останахме само на една или две точки от успеха. Това обаче е част от тениса“, призна Бердих по време на пресконференцията. Бившият топ тенисист не скри огорчението си, но побърза да отличи представянето на своите играчи, особено това на Лехечка, който надделя над състезател от световния топ 10 пред пламенната местна публика.

Най-острите му думи обаче бяха насочени към настоящия регламент на турнира. „Няма да крия, че изобщо не харесвам този формат, но това няма нищо общо с днешната ни загуба. Заявявам го открито както след победа, така и след поражение“, категоричен бе Бердих, подчертавайки, че макар турнирът да се опитва да върне част от същността си, все още е далеч от онова, което исторически представлява.

Капитанът на чехите акцентира върху огромното предимство финалите да се провеждат на територията на една конкретна страна. „Беше взето решение домакин да бъде една държава, а тя неизменно ще намира място на финала. Това не е Купа „Дейвис“. Това е турнир с над вековни традиции, който се е играл в различни формати, но днес е преобразен до неузнаваемост“, подчерта той.

Въпреки критиките към организацията, Бердих похвали феновете по трибуните, определяйки отношението им като уважително, а атмосферата в залата – като фантастична. Той защити и спорното си тактическо решение да заложи на Махач и Лехечка в мача на двойки, оставяйки на скамейката опитни специалисти в карето.

„Търсех неочакван фактор и състезатели с по-агресивен стил, които да притиснат противника. Напълно заставам зад това решение. Момчетата дадоха всичко от себе си на корта и накрая всичко опря само до един или два несполучливи удара“, завърши чешкият капитан.

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