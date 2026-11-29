Виктор Марков стартира с победа в квалификациите в Херсонисос

Виктор Марков стартира с победа в квалификациите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро. Българинът, който е поставен под номер 9 в схемата на пресявките, победи Алекс Джоунс (САЩ) с 6:3, 6:2 за 68 минути игра.

Следващият противник на Марков ще бъде Иржи Чижек (Чехия).

В основната схема ще играе Александър Василев, който започва с двубой срещу Андрес Мартин (САЩ).

Василев и Марков са заявени и в надпреварата на двойки, а първите им съперници ще бъдат Никола Йон (Канада) и Йоанис Кунтуракис (Гърция).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google