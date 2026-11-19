Карлос Алкарас минава ядрено-магнитен резонанс

Карлос Алкарас ще бъде подложен на ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на лявото бедро. Новината идва след победата му с 6:2, 6:4 над Даниил Медведев в груповата фаза на Финалите на ATP в Торино, в която испанецът получи медицински таймаут и се състезава с превръзка на бедрото.

Алкарас се разправи с Медведев и е на крачка от следващата фаза на Финалите на АТР

Проблемът за световния №3 се появи в началото на втория сет срещу Медведев, веднага след като той проби сервиса на съперника си. Алкарас се подхлъзна при опит да достигне трудна топка и почувства дискомфорт в бедрения мускул. Физиотерапевтът на турнира постави стегната превръзка на горната част на лявия му крак, но въпреки това испанецът завърши мача успешно за 72 минути.

Una jornada crucial🏥 Informa Marca que este jueves Carlos Alcaraz🇪🇸 se someterá a una resonancia para estudiar la gravedad de su lesión https://t.co/iuZPqC276H — Iván Aguilar (@ivabianconero) November 19, 2026

""Играех страхотно и изведнъж почувствах малък проблем в бедрения си мускул", заяви Карлос Алкарас пред медиите. "Но съвсем малък. Имам предвид, че успях да играя наистина добър тенис от този момент до края на мача. Опитвах се да остана спокоен, да не се движа твърде агресивно. В момента се чувствам добре. Утре ще направим оценка с моя екип и ще видим", каза Карлос Алкарас след срещата.

Тиафо класира Алкарас на полуфиналите предсрочно

Предстоящият ЯМР трябва да установи точното състояние на мускулатурата на 23-годишния тенисист. Резултатите от прегледа са от решаващо значение за оставащата част от неговия сезон, включително участието му в полуфиналите на турнира в Торино, насрочени за събота, 21 ноември.

В допълнение, медицинските резултати ще определят дали Алкарас ще бъде на разположение за националния отбор на Испания. Иберийците срещу Австрия на 26 ноември в елиминационната фаза на Купа Дейвис.

Three full minutes to just sit back and enjoy Carlos Alcaraz 🍿 ​Just absurd at times. https://t.co/OFb82lGIAU — Kalshi Tennis (@KalshiTen) November 16, 2026

Победата срещу Медведев беше 11-та поредна за седемкратния шампион от Големия шлем, който пристигна в Италия след последователни титли на закрито във Виена и Париж. В момента Алкарас заема 3-то място в ранглистата на ATP с 6100 точки, като пред него са само лидерът Александър Зверев (9320 точки) и Яник Синер (7950 точки).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google