Елена Рибакина иска да спечели титлата от Откритото първенство на Франция догодина, за да има всички трофеи от Големия шлем в кариерата си, след като стана първата казахстанка, завършила сезона като номер 1 в световната ранглиста на УТА.
27-годишната тенисистка направи отличен сезон 2026, триумфирайки на Откритото първенство на Австралия и на Откритото първенство на САЩ, с което увеличи броя на титлите си от Големия шлем до три.
„Разбира се, след като вече спечелих три турнира от Големия шлем, бих искала да спечеля и "Ролан Гарос", макар че това е изключително трудна задача“, каза Рибакина пред медиите.
„Надявам се да се доближа до тази цел догодина. Що се отнася до ранглистата, ще ѝ обръщам по-малко внимание занапред. Тъй като вече постигнах целта да стигна до номер 1 в света, основният ми фокус сега е спечелването на турнири от Големия шлем и постоянно представяне във всички големи турнири“, добави тя, цитирана от агенция Ройтерс.
Рибакина призна, че поддържането на здравето ще бъде ключово, след като преждевременно приключи кампанията си през 2026-а. Тя се оттегли от финалите на УТА в навечерието на турнира, заявявайки, че физически не е готова да играе.
„Завърших миналата година на високо ниво и играх много тенис. Естествено, началото на тази година беше трудно и в един момент спадът във формата беше неизбежен. Не винаги можеш да се представяш на 100%. Гледайки напред към следващата година, със сигурност няма да се вторачвам в необходимостта да защитавам титлите. Винаги искам да печеля, но постигането на силен резултат на "Ролан Гарос" е по-привлекателната цел“, коментира тя.
Очаква се Рибакина да започне сезон 2027 на турнира в Бризбейн през януари.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google