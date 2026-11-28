Елена Рибакина иска да триумфира на Откритото първенство на Франция през 2027 година

Елена Рибакина иска да спечели титлата от Откритото първенство на Франция догодина, за да има всички трофеи от Големия шлем в кариерата си, след като стана първата казахстанка, завършила сезона като номер 1 в световната ранглиста на УТА.

27-годишната тенисистка направи отличен сезон 2026, триумфирайки на Откритото първенство на Австралия и на Откритото първенство на САЩ, с което увеличи броя на титлите си от Големия шлем до три.

„Разбира се, след като вече спечелих три турнира от Големия шлем, бих искала да спечеля и "Ролан Гарос", макар че това е изключително трудна задача“, каза Рибакина пред медиите.

„Надявам се да се доближа до тази цел догодина. Що се отнася до ранглистата, ще ѝ обръщам по-малко внимание занапред. Тъй като вече постигнах целта да стигна до номер 1 в света, основният ми фокус сега е спечелването на турнири от Големия шлем и постоянно представяне във всички големи турнири“, добави тя, цитирана от агенция Ройтерс.

Рибакина призна, че поддържането на здравето ще бъде ключово, след като преждевременно приключи кампанията си през 2026-а. Тя се оттегли от финалите на УТА в навечерието на турнира, заявявайки, че физически не е готова да играе.

„Завърших миналата година на високо ниво и играх много тенис. Естествено, началото на тази година беше трудно и в един момент спадът във формата беше неизбежен. Не винаги можеш да се представяш на 100%. Гледайки напред към следващата година, със сигурност няма да се вторачвам в необходимостта да защитавам титлите. Винаги искам да печеля, но постигането на силен резултат на "Ролан Гарос" е по-привлекателната цел“, коментира тя.

Очаква се Рибакина да започне сезон 2027 на турнира в Бризбейн през януари.

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