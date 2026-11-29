Дунав поиска отлагане на мача с ЦСКА

Ръководството на Дунав поиска от Българския футболен съюз (БФС) отлагане за пролетта на предстоящия домакински мач с ЦСКА заради заледения терен на Градския стадион в Русе и очакваните екстремно ниски температури. Това съобщи за БТА председателят на Управителния съвет на русенския клуб Диян Димов.

Двубоят трябва да се играе във вторник, 1 декември, от 18:30 часа. Според прогнозите температурите в Русе могат да достигнат около минус 10 градуса във вторник и в сряда.

Сериозна въпросителна и около гостуването на ЦСКА в Русе

„На първо място поставяме здравето на футболистите. Теренът на Градския стадион е заледен, а отдолу и наводнен заради продължителния дъжд преди това. Освен това, при тези минусови температури вместо да има празник за града, какъвто по традиция има срещу всеки един от водещите отбори у нас в Русе, по трибуните ще има сигурно само няколкостотин души. Най-логично е мачът да бъде отложен за пролетта, още повече предвид натоварената програма на ЦСКА в момента“, коментира Димов.

Той обясни, че вече са проведени разговори с представители на ръководството на БФС – Добрин Гьонов и Неделчо Михайлов. Клубът е изпратил официално становище до футболната централа и до ЦСКА, към което са приложени снимки и видеоматериали, показващи състоянието на терена.

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От Дунав посочват и други затруднения, свързани с провеждането на срещата при подобни условия – пътуването на гостуващия отбор, съдиите и привържениците, работата на телевизионната техника и LED системите, както и подготовката на трибуните и подходите към тях.

„Ако БФС откаже молбата ни, ще се съобразим с решението и ще направим необходимото със съдействието на Община Русе да подготвим терена и целия стадион. Смятаме обаче, че най-добре за всички е мачът да се играе при по-нормални условия“, каза още Диян Димов.

Към момента от Дунав са замразили и продажбата на билетите за двубоя, която вече вървеше онлайн.

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