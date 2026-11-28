Телефонният разговор, който сложи край на най-силния тандем в света

Мъжкият тенис при двойките преминава през труден период, съпътстван от дебати около формата и привлекателността на дисциплината. Най-сериозният трус обаче дойде от неочакваната раздяла между Хенри Патън и Хари Хелиоваара - дуетът, който завърши годината на върха на световната ранглиста. Каква всъщност е причината за този внезапен разрив?

Развитието на събитията буди истинско недоумение най-вече заради времевия си диапазон. Само броени дни преди раздялата, на 16 ноември по време на церемонията за най-добра двойка на годината на Финалите на АТР в Торино, Хелиоваара се изказа изключително ласкаво за британския си съотборник: „Хенри е най-добрият партньор на двойки в света“. Скоро след това обаче реалността се преобърна. Финландският тенисист разкри в личния си блог, че Патън му се обадил и му съобщил, че е променил намеренията си за 2027 година, въпреки че двамата предварително били поели ангажимент да останат заедно.

Хелиоваара научава вестта, докато взима децата си от детска градина и планира спокойни почивни дни със семейството. Британецът му заявява, че вече няма желание да се състезават рамо до рамо, макар че през есента са се били разбрали за обратното. Реакцията на финландеца е на пълно изумление: „Слушах с отворена уста, бях ужасен“. Той споделя, че все още не намира логично обяснение за случилото се и изпитва огромно разочарование и дори яд.

Патън признава за трудното решение

От своя страна Патън, който в момента защитава цветовете на Великобритания в турнира за Купа „Дейвис“, изложи своята гледна точка пред изданието „Ди Атлетик“. Той не скри, че решението му е било тежко, но държи да поясни обстановката около телефонния разговор. Британецът разказва, че е бил напълно изчерпан физически след последната среща в Торино, докато партньорът му вече бил отпътувал при семейството си.

„Беше безпощадно решение и се оказа изключително трудно за взимане“, заявява Патън. Неговият спортен аргумент е, че двамата са започнали да буксуват на корта: „Усетих, че от чисто тенис гледна точка и двамата сме в застой“. Британецът същевременно признава, че финландският му колега има пълното право да бъде ядосан.

Разривът е още по-изненадващ на фона на успехите, които оставят след себе си: три титли от Големия шлем - две от „Уимбълдън“ (през 2024 и 2026 година) и една от Откритото първенство на Австралия (през 2025 година), допълнени от пет трофея през настоящата кампания.

Раздялата им предизвика истински ефект на доминото сред елита в надпреварата на двойки. Занапред Патън ще си партнира с Нийл Скупски, докато Хелиоваара ще излиза на корта с Джулиан Кеш. Скупски от своя страна прекратява сътрудничеството си с Крисчън Харисън, който пък ще обедини сили с Лойд Гласпул.

Въпреки краха на спортния тандем, Патън настоява, че приятелството му с Хелиоваара не е нарушено: „Той си остава един от най-добрите ми приятели“.

Финландецът дори е получил покана за сватбата му следващото лято. Всичко това показва, че понякога дори най-високите върхове в спорта не гарантират желание да продължиш по същия път.

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