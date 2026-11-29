Елизара Янева загуби финала в Търнава

Първата ракета на България Елизара Янева стана вицешампионка на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 000 евро.

Поставената под номер 1 българка отстъпи в оспорван финал пред Сюзан Ламенс (Нидерландия) с 4:6, 6:1, 5:7 за два часа и пет минути игра.

Янева поведе с 2:0 в началото на мача, но допусна обрат до 2:4, а след това загуби първия сет с 4:6. Във втората част българката спечели пет поредни гейма - от 1:1 до 6:1, и изравни резултата. Националката изостана с 1:4 в третия решителен сет, успя да изравни при 4:4, но не удържа подаването си в последния гейм и загуби с 5:7.

Преди този мач националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ постигна девет поредни победи при само два загубени сета, като през миналата седмица триумфира с титлата на друг турнир от същия ранг в Търнава.

С поредното си силно представяне 19-годишната българка заработи 49 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема рекордното за нея 135-о място.

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