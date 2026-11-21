Алехандро Давидович Фокина официално няма да вземе участие във Финалната осмица на Купа "Дейвис" в Болоня (24–29 ноември). Испанският тенисист слага край на състезателния си сезон 2026 година заради здравословни проблеми, които не му позволяват да се състезава на най-високо ниво.
"Здравейте на всички. След като го обмислих добре с моя екип и опитвах до последния възможен момент, за съжаление трябва да съобщя, че няма да мога да играя за Купа "Дейвис". Както много от вас знаят, този сезон не беше лесен от физическа гледна точка и контузиите ме принудиха да спирам няколко пъти. Тялото ми все още се нуждае от повече време, преди да мога да се състезавам отново. Боли ме, особено че не мога да представям страната си в такова специално и уникално състезание, което гледам и за което мечтая да играя от момента, в който започнах да тенисирам. Това беше нещо, което наистина очаквах с нетърпение", написа Алехандро Давидович Фокина в профила си в X.
"Искам да благодаря на Федерацията, на всички включени, на капитана Давид Ферер и на всички мои съотборници за тяхното доверие, разбиране и подкрепа. Ще стискам палци от вкъщи и ще ви подкрепям като един от отбора. Сега е време да се фокусирам върху възстановяването, да продължа да работя и да направя всичко възможно да се върна по-силен и да бъда готов да представям страната си през 2027 година. Благодаря на всички за любовта и подкрепата", добави тенисистът.
В момента Давидович Фокина заема 16-о място в световната ранглиста на ATP с актив от 2500 точки. Преди 33 дни той постигна най-големия си успех за годината, спечелвайки първата си титла от сериите "Мастърс" 1000 на турнира в Шанхай през октомври. След този триумф обаче испанецът бе принуден да се оттегли от турнирите в Базел и Париж поради здравословни проблеми, които окончателно го извадиха от сметките за финалната фаза на Купа "Дейвис".
Оттеглянето на Давидович Фокина е сериозен удар за капитана Давид Ферер, тъй като Испания се изправя срещу Австрия в четвъртфиналния си сблъсък на 26 ноември, четвъртък. Даниел Мерида е спряган за негов заместник в отбора, където са още Карлос Алкарас, Рафаел Жодар, Педро Мартинес и Марсел Гранолерс.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google