Давидович Фокина пропуска Финалната осмица на Купа "Дейвис" заради контузия

Алехандро Давидович Фокина официално няма да вземе участие във Финалната осмица на Купа "Дейвис" в Болоня (24–29 ноември). Испанският тенисист слага край на състезателния си сезон 2026 година заради здравословни проблеми, които не му позволяват да се състезава на най-високо ниво.

"Здравейте на всички. След като го обмислих добре с моя екип и опитвах до последния възможен момент, за съжаление трябва да съобщя, че няма да мога да играя за Купа "Дейвис". Както много от вас знаят, този сезон не беше лесен от физическа гледна точка и контузиите ме принудиха да спирам няколко пъти. Тялото ми все още се нуждае от повече време, преди да мога да се състезавам отново. Боли ме, особено че не мога да представям страната си в такова специално и уникално състезание, което гледам и за което мечтая да играя от момента, в който започнах да тенисирам. Това беше нещо, което наистина очаквах с нетърпение", написа Алехандро Давидович Фокина в профила си в X.

"Искам да благодаря на Федерацията, на всички включени, на капитана Давид Ферер и на всички мои съотборници за тяхното доверие, разбиране и подкрепа. Ще стискам палци от вкъщи и ще ви подкрепям като един от отбора. Сега е време да се фокусирам върху възстановяването, да продължа да работя и да направя всичко възможно да се върна по-силен и да бъда готов да представям страната си през 2027 година. Благодаря на всички за любовта и подкрепата", добави тенисистът.

Hola a todos, Después de valorarlo mucho junto a mi equipo y de intentarlo hasta el último momento, lamentablemente tengo que anunciar que no podré estar en la Copa Davis. Como muchos sabéis, esta temporada no ha sido fácil a nivel físico y las lesiones me han obligado a parar en varios momentos. Mi cuerpo todavía necesita más tiempo antes de volver a competir. Me duele especialmente no poder representar a mi país en una competición tan especial y única, que llevo viendo y soñando con disputar desde que empecé a jugar al tenis. Era algo que me hacía muchísima ilusión. Quiero agradecer a la Federación, a todas las personas involucradas, al capitán David Ferrer y a todos mis compañeros por la confianza, la comprensión y el apoyo. Estaré animando desde casa y apoyándoos como uno más. Ahora toca centrarse en la recuperación, seguir trabajando y hacer todo lo posible para volver más fuerte y estar preparado para representar a mi país en 2027. Gracias a todos por vuestro cariño y apoyo ❤️. Foki — Alejandro Davidovich Fokina (@alexdavidovich1) November 16, 2026

В момента Давидович Фокина заема 16-о място в световната ранглиста на ATP с актив от 2500 точки. Преди 33 дни той постигна най-големия си успех за годината, спечелвайки първата си титла от сериите "Мастърс" 1000 на турнира в Шанхай през октомври. След този триумф обаче испанецът бе принуден да се оттегли от турнирите в Базел и Париж поради здравословни проблеми, които окончателно го извадиха от сметките за финалната фаза на Купа "Дейвис".

Оттеглянето на Давидович Фокина е сериозен удар за капитана Давид Ферер, тъй като Испания се изправя срещу Австрия в четвъртфиналния си сблъсък на 26 ноември, четвъртък. Даниел Мерида е спряган за негов заместник в отбора, където са още Карлос Алкарас, Рафаел Жодар, Педро Мартинес и Марсел Гранолерс.

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