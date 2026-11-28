Испания отново ще спори с Италия за Купа „Дейвис“

Рафаел Ходар и Карлос Алкарас спечелиха мачовете си на сингъл и класираха Испания за финала на Купа „Дейвис“ в Болоня. Испанците победиха Великобритания с 2:0 и за втора поредна година ще се изправят в мача за трофея срещу домакина Италия. Преди година италианците спечелиха финала с 2:0.

В първия сингъл 20-годишният Ходар надигра Камерън Нори с 6:2, 7:5. Десетият в световната ранглиста испанец разчиташе на силния си сервис и завърши мача с 32 печеливши удара. След убедителния първи сет Ходар изостана с 4:5 във втория, но спечели следващите три гейма и даде преднина на отбора си.

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„Знаех, че Кам е много труден играч, но мисля, че днес свърших чудесна работа, за да запазя спокойствие. Беше трудно накрая, но съм доволен от начина, по който успях да затворя мача“, каза Ходар.

VAMOS! @carlosalcaraz 👊 #DavisCup https://t.co/R9C4ACVUsY — Davis Cup (@DavisCup) November 28, 2026

Във втория сингъл Алкарас даде само три гейма на Артър Фери. Испанецът се наложи с 6:2, 6:1 за 73 минути и реши полуфинала, без да се стига до мач на двойки.

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